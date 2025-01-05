Нетипичные способы инфицирования лишаем: где кроется угроза

Лишай, или дерматофития, является распространенным грибковым заболеванием кожи. Заболевание обычно передается через прямой контакт с зараженным человеком или животным. Однако существуют и нетипичные способы инфицирования, о которых знают немногие.

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Так инфицироваться лишаем можно через зараженные предметы. Грибки, вызывающие лишай, могут выживать на поверхностях длительное время. Например, полотенца, одежда, расчески и даже мебель могут стать источником инфекции. Особенно это касается общественных мест, таких как спортзалы, бассейны и сауны, где риск контакта с зараженными предметами значительно выше.

Еще одним нетипичным способом инфицирования лишаем является контакт с зараженным грунтом. Грибки могут жить в почве, особенно в тёплых и влажных условиях. Люди, работающие на земле, например садоводы или фермеры, могут подхватить инфекцию из-за мелких порезов или царапины на коже. Защититься от инфицирования можно, используя защитную одежду и перчатки во время работы на открытом воздухе.

Хотя известно, что лишай может передаваться от домашних животных, таких как кошки и собаки, существуют случаи инфицирования менее распространенных домашних любимцев. К примеру, морские свинки, кролики и даже хомяки могут быть носителями грибковой инфекции. Важно регулярно проверять своих домашних животных на наличие симптомов лишая и обращаться к ветеринару при первых признаках заболевания.

Контакт с дикими животными может стать источником инфекции. Например, люди, занимающиеся охотой или работающие в лесных хозяйствах, могут подхватить лишай от диких животных, таких как лисы или еноты. В таких случаях важно соблюдать меры предосторожности и избегать прямого контакта с дикими животными.

Напомним, портал "Комментарии" писал о нетипичных случаях инфицирования ВИЧ.



