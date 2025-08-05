Немеют руки ночью: проверьте, о каких болезнях это может сигнализировать

Онемение рук ночью является распространенным явлением. Большинство воспринимает это состояние как временное и не придает большого значения этому. Однако врачи предупреждают: регулярное онемение рук ночью может быть симптомом серьезных заболеваний, требующих диагностики и лечения. Проверьте, о чем может сигнализировать это состояние.

Руки. Иллюстративное фото

Наиболее распространенной причиной онемения рук является карпальный туннельный синдром. Это состояние, при котором сжимается срединный нерв в запястье. Такая ситуация часто возникает у людей, много работающих за компьютером или выполняющих повторяющиеся движения руками. Состояние характеризуется онемением большого, указательного и среднего пальцев. Онемение усиливается ночью, особенно это ощутимо, когда спать с изогнутыми запястьями.

Другая причина ночного онемения – компрессия локтевого нерва. Это состояние характеризуется онемением мизинца и безымянного пальца. Такой симптом может возникать вследствие неправильной позы во время сна или длительного давления на локоть. Врачи предупреждают, что в некоторых случаях такое состояние приводит к кубиальному туннельному синдрому. А это уже нуждается в медицинском вмешательстве.

Привести к онемению может и шейный остеохондроз. Это дегенеративное заболевание позвоночника. Покалывание, слабость или потеря чувствительности в руках возникает при сжатии нервных корешков в шейном отделе. Это состояние часто сопровождается болью в шее и головными болями.

Еще одной из причин ночного онемения рук называют дефицит витамина B12. Он оказывает влияние на здоровье нервной системы. Недостаток этого витамина может вызвать покалывание, потерю чувствительности и даже нарушение координации. Особенно рискуют люди с вегетарианским или веганским рационом, а также имеющие проблемы с усвоением питательных веществ.

Осложнение сахарного диабета – диабетическая нейропатия – также может проявляться онемением рук, особенно ночью. К потере чувствительности, боли и слабости в конечностях приводит повреждение периферических нервов из-за высокого уровня глюкозы в крови.

В редких случаях причиной может быть синдром грудного выхода. При этом состоянии сжимаются нервы или сосуды между ключицей и первым ребром. Это вызывает онемение, боль и даже изменение цвета кожи рук.

Врачи предупреждают, если онемение рук повторяется регулярно, следует обратиться за медицинской помощью и провести диагностику, чтобы выявить причину.

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