Немеют руки и ноги: о каких болезнях сигнализирует симптом

Онемение конечностей может быть как просто неприятным ощущением, так и симптомом опасных заболеваний. Врачи отмечают, что чаще всего такой дискомфорт временный и не вызывает негативных последствий. Однако неприятные ощущения в конечностях могут являться сигналом серьезных заболеваний.

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Основная причина онемения разных частей тела, как отмечают врачи, связана с нарушением кровообращения и передачей нервных импульсов. Чаще человек сам случайно передавливает мягкие ткани, что приводит к онемению. Среди распространенных причин называют: сон в неудобной позе, слишком тесную одежду, забыли снять перед сном браслеты, сидели, поджав ноги. В таких случаях достаточно легкой разминки, чтобы нормализовать кровообращение и убрать онемение.

Если немеют пальцы на руках, ногах, немеют лица, и эти симптомы проявляются постоянно, значит, где-то "прерывается сигнал", могут быть сбои в нервной или кровеносной системе.

Врачи называют болезни, о которых может сигнализировать онемение:

Компрессионные невропатии. Чаще случается туннельный синдром — сдавливание срединного нерва в районе запястья. Сначала ощущается легкий дискомфорт, но в дальнейшем сильно немеют руки ночью, появляется боль, которую невозможно снять обезболивающими.

Периферическая невропатия – нарушение передачи нервных сигналов по телу. Развивается на фоне диабета второго типа, недостатка витамина В12, алкоголизма.

Остеохондроз шейного и грудного отдела — еще один распространенный недуг, связанный с онемением конечностей.

Рассеянный склероз – патология, при которой нарушена передача сигналов из мозга в тело. Онемение — один из ранних признаков болезни. Кроме этого, заподозрить рассеянный склероз можно, если кружится голова, нарушена кратковременная память, беспокоит тошнота, спазмы, цветовая слепота.

Онемение также может появиться в результате различных инфекций в организме, тромбоза конечностей, дефицита витаминов Е, Р и группы В.

В случае онемения конечностей во время беременности врачи не видят угроз – это может свидетельствовать о незначительных нарушениях. Часто симптом связан с нехваткой витаминов и микроэлементов.

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