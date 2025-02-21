Названы болезни, которые можно "подхватить" от домашних животных

Домашние животные доставляют радость в нашу жизнь, однако они также могут быть источником инфекционных заболеваний, известных как зоонозы. Эти болезни передаются от животных людям разными путями, включая прямой контакт, укусы, царапины или через загрязненные пищевые продукты и воду.

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Собаки и кошки могут быть носителями различных бактериальных инфекций, передаваемых человеку. К примеру, бактерии Campylobacter и Salmonella могут вызвать гастроэнтерит у людей. Заражение часто происходит из-за контакта с фекалиями инфицированных животных или потребления загрязненных продуктов. Симптомы включают диарею, лихорадку и боль в животе.

Одной из известнейших вирусных инфекций, передаваемых от животных к людям, является бешенство. Этот смертельный вирус распространяется из-за укусов инфицированных животных, таких как собаки, кошки или дикие животные. Хотя вакцинация значительно снизила распространенность бешенства среди домашних животных, риск все еще существует, особенно при контакте с беспризорными или дикими животными. Еще одним примером является вирус птичьего гриппа H5, который может передаваться от инфицированных птиц к кошкам, а потенциально и людям.

Домашние животные могут быть носителями разных паразитов, способных инфицировать людей. Например, кошки являются основными носителями Toxoplasma gondii, вызывающего токсоплазмоз паразита. Заражение может произойти из-за контакта с фекалиями инфицированных кошек или потребления недостаточно термически обработанного мяса. Для большинства людей инфекция проходит бессимптомно, но она может быть опасна для беременных женщин и лиц с ослабленным иммунитетом. Кроме того, блохи, часто паразитирующие на собаках и котах, могут переносить различные заболевания, такие как тиф или картофель, и вызывать аллергические реакции у людей.

Дерматофитии, известные как стригущий лишай, являются грибковыми инфекциями, которые могут передаваться от животных людям. Собаки, кошки и даже грызуны могут быть носителями этих грибков. Инфекция проявляется в виде круглых, красных пятен на зудящей коже. Заражение происходит из-за прямого контакта с инфицированным животным или предметами, загрязненными спорами грибка.

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