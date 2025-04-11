Назван возраст, в котором возникают проблемы с простатой

Простата – это небольшая железа, расположенная под мочевым пузырем у мужчин. С возрастом простата может увеличиваться или развивать разные заболевания, что приводит к неприятным симптомам и влияет на качество жизни.

Проблемы с простатой. Иллюстративное фото

Специалисты называют распространенные заболевания простаты, возникающие с возрастом, среди них:

Доброкачественная гиперплазия предстательной железы (ДГПЖ) – это нераковое увеличение простаты, распространенное явление у мужчин старше 50 лет. С возрастом риск развития ДГПЖ возрастает, и к 80 годам большинство мужчин имеют определенные признаки этого состояния.

Простатит – это воспаление предстательной железы, которое может возникнуть в любом возрасте, но чаще встречается у мужчин от 30 до 50 лет. Есть несколько типов простатита, каждый из которых имеет свои особенности.

Рак простаты – это злокачественная опухоль, развивающаяся в предстательной железе. Риск развития рака простаты значительно возрастает с возрастом, особенно после 50 лет.

Какие факторы могут повлиять на здоровье простаты

Кроме возраста существуют другие факторы, которые могут увеличить риск развития проблем с простатой:

Семейный анамнез: наличие болезней простаты у близких родственников.

Расовая принадлежность: афроамериканцы имеют более высокий риск развития рака простаты.

Диета: рацион с высоким содержанием жиров может увеличить риск.

Ожирение: избыточный вес может повлиять на гормональный фон и увеличить риск.

Симптомы проблем с простатой могут включать:

Частое мочеиспускание, особенно ночью.

Слабая струя мочи.

Боль или жжение во время мочеиспускания.

Боль в области таза или спины.

Проблемы с простатой могут возникать в любом возрасте, но риск их развития значительно возрастает с возрастом. Регулярные медицинские осмотры и здоровый образ жизни могут помочь предотвратить или своевременно выявить заболевание простаты.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какая привычка убивает простату.



