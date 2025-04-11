Назван возраст, в котором возникают проблемы с простатой

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Простата – это небольшая железа, расположенная под мочевым пузырем у мужчин. С возрастом простата может увеличиваться или развивать разные заболевания, что приводит к неприятным симптомам и влияет на качество жизни.
Проблемы с простатой. Иллюстративное фото
Специалисты называют распространенные заболевания простаты, возникающие с возрастом, среди них:
Доброкачественная гиперплазия предстательной железы (ДГПЖ) – это нераковое увеличение простаты, распространенное явление у мужчин старше 50 лет. С возрастом риск развития ДГПЖ возрастает, и к 80 годам большинство мужчин имеют определенные признаки этого состояния.
Простатит – это воспаление предстательной железы, которое может возникнуть в любом возрасте, но чаще встречается у мужчин от 30 до 50 лет. Есть несколько типов простатита, каждый из которых имеет свои особенности.
Рак простаты – это злокачественная опухоль, развивающаяся в предстательной железе. Риск развития рака простаты значительно возрастает с возрастом, особенно после 50 лет.
Кроме возраста существуют другие факторы, которые могут увеличить риск развития проблем с простатой:
Семейный анамнез: наличие болезней простаты у близких родственников.
Расовая принадлежность: афроамериканцы имеют более высокий риск развития рака простаты.
Диета: рацион с высоким содержанием жиров может увеличить риск.
Ожирение: избыточный вес может повлиять на гормональный фон и увеличить риск.
Симптомы проблем с простатой могут включать:
Частое мочеиспускание, особенно ночью.
Слабая струя мочи.
Боль или жжение во время мочеиспускания.
Боль в области таза или спины.
Проблемы с простатой могут возникать в любом возрасте, но риск их развития значительно возрастает с возрастом. Регулярные медицинские осмотры и здоровый образ жизни могут помочь предотвратить или своевременно выявить заболевание простаты.
Напомним: портал "Комментарии" писал, какая привычка убивает простату.
Новости