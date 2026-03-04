Морковь отходит на второй план: названы продукты, которые сделают ваше зрение идеальным

Нет никакого продукта, который мог бы мгновенно гарантировать идеальное зрение. Состояние глаз формируется под влиянием многих факторов: генетики, возраста, образа жизни и условий окружающей среды. Однако некоторые продукты способны поддерживать здоровье глаз и уменьшать риски развития проблем со зрением. Хотя морковь давно известна своей пользой для глаз, есть еще несколько продуктов, которые следует добавить в рацион, пишет диетолог Лорен Манакер в EatingWell.

Одним из таких есть фисташки. Они уникальны тем, что содержат лютеин – мощный антиоксидант, защищающий глаза от вредного синего света. Исследование 2025 г., опубликованное в The Journal of Nutrition, показало, что потребление 60 г фисташек ежедневно в течение 12 недель значительно улучшает показатели здоровья глаз и снижает риск катаракты и возрастной макулярной дегенерации.

Еще один полезный продукт – сладкий картофель (батат). Она богата витамином А, необходимым для поддержания нормальной работы глаз, увлажнения роговицы и выработки пигментов, предотвращающих куриную слепоту. Один средний сладкий картофель обеспечивает более 100% суточной нормы этого витамина.

Шпинат также играет ключевую роль в сохранении зрения. Его темно-зеленые листья содержат лютеин и зеаксантин — каротиноиды, которые накапливаются в желтом пятне глаза и защищают макулу, жизненно важную часть сетчатки, от оксидативного стресса и вредного света.

Наконец, яйца, особенно желтки, являются отличным источником жирорастворимых антиоксидантов. Лютеин и зеаксантин в желтках усваиваются организмом особенно эффективно, что повышает оптическую плотность макулярного пигмента и снижает риск прогрессирования возрастной макулярной дегенерации, подтверждает исследование 2021 года в Sci Food Agric.

