Мигрень – не просто головная боль: 4 стадии страшной болезни

Мигрень способна испортить даже самый лучший день. Хотя обезболивающие препараты иногда помогают облегчить состояние, причины появления приступов часто связаны с повседневными повадками человека, режимом сна, питанием или уровнем стресса.

Фото: из открытых источников

По информации ScienceAlert, приступ мигрени может длиться от нескольких часов до трех суток и обычно проходит несколько последовательных этапов. Многие даже не подозревают, что этот недуг имеет четкую структуру развития.

Первая стадия — предвестники (продром)

Она может возникать за один-два дня до начала сильной головной боли. В это время организм подает первые сигналы о возможном приступе. Этот период связан с работой гипоталамуса – участки мозга, контролирующего сон, температуру тела, аппетит и эмоциональное состояние. Человек может ощущать усталость, смену настроения, повышенный аппетит или проблемы со сном.

Вторая стадия – аура

Этот этап сопровождается разными неврологическими проявлениями. Чаще они влияют на зрение: люди могут видеть вспышки света, мерцания или яркие пятна. Иногда возникают сенсорные симптомы – покалывание, онемение пальцев, лица или рук. Мигрень с аурой встречается примерно у трети людей, страдающих этим заболеванием.

Третья стадия — сам приступ головной боли

В этот период появляется характерная пульсирующая или сжимающая боль. Он часто сопровождается тошнотой, непереносимостью яркого света и громких звуков. Без лечения такая фаза может занять от 4 до 72 часов. Специалисты связывают это с активностью некоторых нейронных сетей в мозге.

Четвертая стадия – восстановление (постдром)

После завершения приступа организма нужно время, чтобы вернуться в нормальное состояние. В этот период люди нередко испытывают сильную усталость, слабость или затруднения с концентрацией. Иногда этот этап может быть не менее изнурительным, чем сама боль.

Портал "Комментарии" уже писал , что бутилированная вода, которую многие потребители считают чистой и безопасной водопроводной альтернативой, может быть одним из источников попадания микропластика в организм человека. К такому выводу пришла исследовательница Сара Саджеди после анализа более 140 научных публикаций, касающихся влияния пластиковых частиц на здоровье.