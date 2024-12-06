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Люди с какой группой крови склонны к алкоголизму

Как группа крови влияет на склонность к употреблению алкоголя

сегодня, 03:38
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Кречмаровская Наталия

Алкоголизм является серьезной проблемой, влияющей на миллионы людей по всему миру. Ученые исследуют разные факторы, которые могут влиять на склонность к алкоголизму, включая генетические, социальные и экологические аспекты. Одним из интересных направлений исследований является связь между группой крови и склонностью к алкоголизму, сообщает портал "Комментарии".

Люди с какой группой крови склонны к алкоголизму

Иллюстративное фото

Генетика играет немаловажную роль в развитии алкогольной зависимости. По данным Национального института злоупотребления алкоголем и алкоголизма (NIAAA), примерно 50% риска развития алкогольной зависимости обусловлены генетическими факторами. Это означает, что некоторые гены могут увеличивать или уменьшать риск развития алкоголизма.

Исследования показывают, что некоторые группы крови могут быть связаны с повышенным риском развития алкоголизма. Например, исследование, проведенное в Японии, выявило, что люди с группой крови A(II) имеют более высокий риск развития алкогольной зависимости по сравнению с другими группами крови. Это может быть связано с генетическими вариациями, влияющими на метаболизм алкоголя в организме.

Хотя генетика играет немаловажную роль, социальные и экологические факторы также оказывают значительное влияние на развитие алкоголизма. К примеру, культура потребления алкоголя, доступность алкоголя и социальные нормы могут влиять на риск развития алкогольной зависимости. Люди, выросшие в среде, где употребление алкоголя является нормой, могут иметь более высокий риск развития зависимости, независимо от их группы крови.

Другие исследования также указывают на возможную связь между группой крови и склонностью к алкоголизму. Например, исследование, проведенное в США, показало, что люди с группой крови O(I) могут иметь более низкий риск развития алкоголизма по сравнению с другими группами крови. Это может быть связано с разными генетическими вариациями, влияющими на метаболизм алкоголя и реакцию организма на алкоголь.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, люди с какой группой крови подвержены риску.




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