Люди с какой группой крови чаще болеют раком

Изучение связи между группой крови и риском развития рака является важной темой медицинских исследований. Некоторые группы крови могут быть более подвержены определенным видам рака из-за генетических и биологических факторов.

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Исследования показывают, что у людей с группой крови A (II) повышен риск развития некоторых видов рака, в частности рака желудка и поджелудочной железы. Согласно исследованию, опубликованному в Harvard Gazette, люди с группой крови A(II) имеют на 32% более высокий риск развития рака поджелудочной железы по сравнению с теми, кто имеет группу крови O(I) . Другое исследование, опубликованное в BMC Cancer, подтверждает, что группа крови A(II) также ассоциируется с повышенным риском рака желудка.

У людей с группой крови AB (IV) также повышен риск развития некоторых видов рака. Исследование Harvard Gazette показывает, что риск развития рака поджелудочной железы у людей с группой крови AB(IV) на 51% выше, чем у людей с группой крови O(I). Кроме того, исследование BMC Cancer указывает на повышенный риск рака желудка у людей с группой крови AB(IV).

Хотя группа крови B(III) менее подвержена развитию рака по сравнению с группами A(II) и AB(IV), все же существует повышенный риск для некоторых видов рака. Согласно данным Harvard Gazette, люди с группой крови B(III) имеют на 72% более высокий риск развития рака поджелудочной железы по сравнению с теми, кто имеет группу крови O(I). Однако исследование BMC Cancer показывает, что группа крови B (III) может быть связана с более низким риском некоторых других видов рака, таких как рак желудка.

Люди с группой крови O(I) имеют самый низкий риск развития многих видов рака по сравнению с другими группами крови. Исследования показывают, что группа крови O(I) ассоциируется с более низким риском развития рака поджелудочной железы и желудка. Это может быть связано с генетическими факторами и особенностями иммунной системы людей этой группы крови.

Напомним, что портал "Комментарии" рассказывал, люди с какой группой крови чаще болеют опасными заболеваниями.



