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Легкий домашний тест может выявить риск Альцгеймера еще до появления симптомов.

Такой тест можно использовать для диагностики задолго до появления очевидных симптомов болезни, что позволит своевременно начать лечение.

27 марта 2025, 10:30
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Клименко Елена

Ученые предполагают, что простой тест может помочь выявить первые потенциальные признаки тяжелой болезни, влияющей на память – болезни Альцгеймера. Как этот способ помогает выявить болезнь до возникновения симптомов, ведает Daily Mail.

Легкий домашний тест может выявить риск Альцгеймера еще до появления симптомов.

Фото: 24 Канал

Исследователи выяснили, что с помощью простого домашнего теста на определение запахов, где человеку предлагается почувствовать и запомнить разные ароматы, можно обнаружить людей, имеющих повышенный риск развития болезни Альцгеймера. Такой тест можно использовать для диагностики задолго до появления очевидных симптомов болезни, что позволит своевременно начать лечение.

Медики давно указывают на возможную связь между потерей памяти и аносмией (потеря обоняния). Токсичные белки, выявляемые в мозге пациентов с болезнью Альцгеймера, обычно накапливаются в областях, отвечающих за обоняние.

Исследование среди 200 пациентов показало, что люди с когнитивными нарушениями набирают меньше баллов в тестах на запах, чем не имеющие заболевания. Когнитивные нарушения – это проблемы с памятью и мышлением, которые могут предшествовать полноценной деменции.

Доктор Марк Альберт, старший автор исследования, подчеркнул, что раннее выявление когнитивных нарушений имеет большое значение для дальнейшего лечения:

"Благодаря своевременному выявлению, мы можем определить людей, имеющих риск заболеть Альцгеймером, и принять меры за несколько лет до проявления симптомов", — отметил он.

Как проходит тест

Люди получают кусочек кокосового ореха для вдыхания аромата, а также должны распознать запах свежеиспеченного хлеба. Если тест показывает, что человек не испытывает этих запахов, это может являться сигналом к раннему вмешательству с целью замедления или лечения болезни.

Однако следует помнить, что потеря обоняния не всегда означает наличие деменции, поскольку существует много других возможных причин, таких как простуда, грипп, инфекция носовых пазух, аллергии или полипы в носу.

Ранее "Комментарии" писали, что болезнь Альцгеймера — это прогрессирующее нейродегенеративное заболевание, вызывающее нарушение памяти, мышления и поведения. Хотя эта болезнь чаще всего развивается у людей старше 65 лет, в редких случаях она может начать проявляться гораздо раньше — в возрасте 30–50 лет. Такое состояние называют ранним (молодым) альцгеймером.



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Источник: https://www.dailymail.co.uk/health/article-14538513/diy-smell-test-dementia-symptoms-years-diagnosis.html
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