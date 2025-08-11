53 пострадавших в детском лагере: стало известно, что привело к отравлению

Массовое заболевание детей в летнем лагере на Львовщине вызвал норовирус, источником которого стала вода из кулера. Об этом сообщила генеральный директор Львовского областного центра контроля и профилактики болезней Наталья Иванченко-Тимко.

Нововирус во Львовской области

В общей сложности пострадали 53 человека. Часть пациентов уже выписана из медицинских учреждений, остальные все еще находятся на лечении под наблюдением врачей.

Медики призывают соблюдать элементарные правила безопасности — в частности, обязательно кипятить воду из водопровода перед употреблением, ведь именно это помогает избежать подобных вспышек инфекций.

Специалисты также продолжают проверку санитарных условий в лагере, чтобы предотвратить повторение подобных случаев в будущем.

