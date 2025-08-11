53 пострадавших в детском лагере: стало известно, что привело к отравлению

Массовое заболевание детей в летнем лагере на Львовщине вызвал норовирус, источником которого стала вода из кулера. Об этом сообщила генеральный директор Львовского областного центра контроля и профилактики болезней Наталья Иванченко-Тимко.
Нововирус во Львовской области
В общей сложности пострадали 53 человека. Часть пациентов уже выписана из медицинских учреждений, остальные все еще находятся на лечении под наблюдением врачей.
Медики призывают соблюдать элементарные правила безопасности — в частности, обязательно кипятить воду из водопровода перед употреблением, ведь именно это помогает избежать подобных вспышек инфекций.
Специалисты также продолжают проверку санитарных условий в лагере, чтобы предотвратить повторение подобных случаев в будущем.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что ГУР Украины нанесло мощный киберудар по одному из ключевых интернет-провайдеров России, обслуживающего силовые структуры.
Украинская военная разведка успешно атаковала ИТ-инфраструктуру крупного российского частного провайдера, предоставляющего интернет-услуги силовым ведомствам РФ. Об этом сообщил источник в украинской разведке.
Мишенью сделки стала группа компаний "Филанка", обслуживающая более 20 тысяч клиентов, среди которых — операторы "Билайн", МГТС, "24тв", а также ряд государственных и силовых структур России.
Кроме технического удара, разведчики опустошили кошельки в личном кабинете компании на сумму 1,3 млн. долларов. Дополнительным информационным жестом стала "замена витрины" — на главной странице сайта по продаже "тревожных чемоданов" для российских силовиков появилось фото уничтоженных в Украине окупантов.
Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.