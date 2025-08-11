logo

53 пострадавших в детском лагере: стало известно, что привело к отравлению
commentss НОВОСТИ Все новости

53 пострадавших в детском лагере: стало известно, что привело к отравлению

Отравления детей во Львовской области: в воде из кулера обнаружили норовирус

11 августа 2025, 18:13
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Массовое заболевание детей в летнем лагере на Львовщине вызвал норовирус, источником которого стала вода из кулера. Об этом сообщила генеральный директор Львовского областного центра контроля и профилактики болезней Наталья Иванченко-Тимко.

53 пострадавших в детском лагере: стало известно, что привело к отравлению

Нововирус во Львовской области

В общей сложности пострадали 53 человека. Часть пациентов уже выписана из медицинских учреждений, остальные все еще находятся на лечении под наблюдением врачей.

Медики призывают соблюдать элементарные правила безопасности — в частности, обязательно кипятить воду из водопровода перед употреблением, ведь именно это помогает избежать подобных вспышек инфекций.

Специалисты также продолжают проверку санитарных условий в лагере, чтобы предотвратить повторение подобных случаев в будущем.

Источник: https://t.me/TCH_channel/191939
