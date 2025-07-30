23-летняя антивакцинаторша скончалась после отказа от химиотерапии: ее братья обвиняют мать

23-летняя британка Палома Шемирани умерла, несмотря на высокие шансы на выздоровление. Это произошло после отказа от химиотерапии и веры в альтернативное лечение. Родственники возлагают вину за смерть девушки на дезинформацию и влияние матери, увлекающейся конспирологическими теориями.

Палома Шемирани. Фото из открытых источников

В июле 2024 года в Великобритании скончалась 23-летняя Палома Шемирани после диагноза неходжкинской лимфомы. Несмотря на уверения врачей, что лечение дает высокие шансы на полное выздоровление, Палома выбрала альтернативную медицину, и через семь месяцев умерла в результате сердечного приступа, вызванного развитием онкологического заболевания.

Следствие установило, что Палома отвергала диагноз, называя его "абсурдной фантазией", и считала, что химиотерапия угрожает ее здоровью больше, чем болезнь. В своих заявлениях она сравнивала действия медиков Национальной службы здравоохранения (NHS) с практиками нацистов. Основным ее страхом была возможна потеря фертильности из-за лечения.

Вместо медицинской помощи Палома обратилась к альтернативным методам, в частности соблюдала строгую растительную диету, принимала соки, добавки и проводила кофейные клизмы.

Братья Паломы, Себастьян и Габриэль Шемирани публично обвинили в ее смерти их мать Кейт Шемирани, которая раньше работала медсестрой. Она была уволена из NHS в 2021 году из-за активного распространения дезинформации о коронавирусе, вакцинации и медицине в целом. Кроме того, она называла себя "естественная медсестра".

"Моя сестра умерла как прямое следствие действий и убеждений моей мамы, и я не хочу, чтобы кто-то другой пережил ту же боль или потерю, что и я", — сказал Себастьян.

По словам братьев, убеждения матери сформировались после ее собственного заболевания раком молочной железы в 2012 году. Несмотря на то, что Кейт Шемирани провели хирургическое вмешательство, после которого она избавилась от рака, женщина уверяет, что излечилась благодаря альтернативной медицине.

По запросу BBC по поводу заявлений сыновей, Кейт Шемирани не признала своей вины и обвинила медиков в смерти дочери.

"Палома умерла в результате медицинских вмешательств, проведенных без подтвержденного диагноза или законного согласия", — заявила Кейт, однако не предоставила никаких доказательств своих слов.

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