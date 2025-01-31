Кровотечение из носа: когда это может быть сигналом серьезной болезни

Кровотечение из носа (эпистаксис) – довольно распространенное явление, часто возникающее из-за пересушенного воздуха, мелких травм или аллергии. Однако иногда носовое кровотечение может свидетельствовать о серьезных заболеваниях, требующих немедленной медицинской помощи. В этой статье рассмотрим, в каких случаях кровь из носа может являться симптомом опасных состояний.

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1. Гипертонический криз

Внезапные и обильные носовые кровотечения могут быть связаны с высоким АД. При гипертоническом кризе сосуды носа могут не выдержать нагрузки, что приводит к кровотечению. Другие симптомы:

головная боль,

головокружение,

шум в ушах,

одышка,

покраснение лица.

Если у вас высокая гипертония и частые носовые кровотечения, следует срочно обратиться к врачу.

2. Заболевание крови

Нарушения свертывания крови могут вызывать частые и продолжительные кровотечения. Это может быть признаком следующих заболеваний:

Гемофилия – наследственное нарушение свертывания крови.

Лейкемия (рак крови) – злокачественное заболевание кроветворной системы, сопровождающееся слабостью, кровоподтеками, анемией.

Тромбоцитопения – пониженное количество тромбоцитов, что приводит к повышенной кровоточивости.

Если помимо носовых кровотечений у вас есть частые кровоподтеки, усталость или бледность, необходимо сделать анализ крови.

3. Онкологические заболевания носоглотки

Опухоли носа или носоглотки могут вызывать периодические кровотечения, особенно если они сопровождаются:

заложенностью носа без простуды,

болью в области носа или головы,

сменой голоса,

неприятным запахом из носа.

При подозрении на новообразование необходимо обратиться к отоларингологу и пройти обследование (КТ, МРТ, биопсию).

4. Заболевание печени

Цирроз и другие болезни печени могут влиять на свертываемость крови, вызывая кровотечения из носа. Другие возможные симптомы:

желтуха,

отеки,

потеря аппетита,

темная моча.

При таких проявлениях нужно обследовать печень.

5. Авитаминоз (недостаток витаминов C и K)

Витамин C укрепляет сосуды, а витамин K отвечает за свертываемость крови. Их недостаток может вызвать ломкость капилляров и частые кровотечения. Особенно это касается людей, плохо питающихся или имеющих проблемы с усвоением витаминов.

Когда нужно срочно обратиться к врачу?

Если носовое кровотечение:

длится более 20 минут,

очень обильное (большая потеря крови),

сопровождается высоким давлением, слабостью или обмороком,

возникает часто без видимых причин,

сопровождается другими тревожными симптомами (потеря веса, лихорадка, кровоподтеки на теле).

Носовое кровотечение не всегда опасно, но если оно возникает регулярно или сопровождается другими тревожными симптомами, это может быть сигналом серьезных заболеваний. В таких случаях следует не медлить и обратиться к врачу для обследования.