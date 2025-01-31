logo

BTC/USD

105008.85

ETH/USD

3395.57

LTC/USD

129.52

USD/UAH

42.00

EUR/UAH

44.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье Болезни и лечение Кровотечение из носа: когда это может быть сигналом серьезной болезни
commentss НОВОСТИ Все новости

Кровотечение из носа: когда это может быть сигналом серьезной болезни

Не всегда кровотечение из носа может быть безопасным

сегодня, 16:28
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Кровотечение из носа (эпистаксис) – довольно распространенное явление, часто возникающее из-за пересушенного воздуха, мелких травм или аллергии. Однако иногда носовое кровотечение может свидетельствовать о серьезных заболеваниях, требующих немедленной медицинской помощи. В этой статье рассмотрим, в каких случаях кровь из носа может являться симптомом опасных состояний.

Кровотечение из носа: когда это может быть сигналом серьезной болезни

Иллюстративное фото

1. Гипертонический криз

Внезапные и обильные носовые кровотечения могут быть связаны с высоким АД. При гипертоническом кризе сосуды носа могут не выдержать нагрузки, что приводит к кровотечению. Другие симптомы:

головная боль,

головокружение,

шум в ушах,

одышка,

покраснение лица.

Если у вас высокая гипертония и частые носовые кровотечения, следует срочно обратиться к врачу.

2. Заболевание крови

Нарушения свертывания крови могут вызывать частые и продолжительные кровотечения. Это может быть признаком следующих заболеваний:

Гемофилия – наследственное нарушение свертывания крови.

Лейкемия (рак крови) – злокачественное заболевание кроветворной системы, сопровождающееся слабостью, кровоподтеками, анемией.

Тромбоцитопения – пониженное количество тромбоцитов, что приводит к повышенной кровоточивости.

Если помимо носовых кровотечений у вас есть частые кровоподтеки, усталость или бледность, необходимо сделать анализ крови.

3. Онкологические заболевания носоглотки

Опухоли носа или носоглотки могут вызывать периодические кровотечения, особенно если они сопровождаются:

заложенностью носа без простуды,

болью в области носа или головы,

сменой голоса,

неприятным запахом из носа.

При подозрении на новообразование необходимо обратиться к отоларингологу и пройти обследование (КТ, МРТ, биопсию).

4. Заболевание печени

Цирроз и другие болезни печени могут влиять на свертываемость крови, вызывая кровотечения из носа. Другие возможные симптомы:

желтуха,

отеки,

потеря аппетита,

темная моча.

При таких проявлениях нужно обследовать печень.

5. Авитаминоз (недостаток витаминов C и K)

Витамин C укрепляет сосуды, а витамин K отвечает за свертываемость крови. Их недостаток может вызвать ломкость капилляров и частые кровотечения. Особенно это касается людей, плохо питающихся или имеющих проблемы с усвоением витаминов.

Когда нужно срочно обратиться к врачу?

Если носовое кровотечение:

длится более 20 минут,

очень обильное (большая потеря крови),

сопровождается высоким давлением, слабостью или обмороком,

возникает часто без видимых причин,

сопровождается другими тревожными симптомами (потеря веса, лихорадка, кровоподтеки на теле).

Носовое кровотечение не всегда опасно, но если оно возникает регулярно или сопровождается другими тревожными симптомами, это может быть сигналом серьезных заболеваний. В таких случаях следует не медлить и обратиться к врачу для обследования.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости