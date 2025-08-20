Корь возвращается: в Украине за год в десять раз выросла заболеваемость

Количество больных корью в Украине за последний год стремительно возросло. Как сообщил заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин на пресс-конференции в Киеве, с начала 2025 года уже зарегистрировано почти 1200 случаев инфекции, из них около 900 — среди детей. Для сравнения, в прошлом году таких случаев было около 70.

Больны корью

По словам Кузина, корь в настоящее время является главной инфекционной угрозой для детских коллективов, поскольку это одна из самых заразных болезней. При отсутствии прививки инфицируются 9 из 10 детей, контактирующих с вирусом. При этом уровень вакцинации в Украине остается критически низким – только 44% против рекомендованных ВОЗ 95%. Низкие показатели прививок фиксируют в Киевской, Одесской и Ивано-Франковской областях.

Чиновник подчеркнул, что нестабильная ситуация с корью сохраняется уже второй год подряд как в Украине, так и в целом по Европе. Поэтому страна фактически оказалась перед риском масштабной вспышки, особенно на фоне начала учебного года, когда дети проводят много времени в закрытых коллективах.

Отдельно Кузин напомнил и об опасности полиомиелита, который несколько лет назад уже вызвал вспышку, которая началась в Закарпатье и требовал трехлетних мер по ликвидации. Он также предупредил, что хотя случае дифтерии среди детей пока не фиксируют, уровень вакцинации против нее остается низким в большинстве регионов.

Замминистра подчеркнул, что вакцинация — единственная надежная защита. В то же время он обратил внимание на негативное влияние религиозных организаций, в частности, структур Московского патриархата, которые годами распространяли мифы и недоверие к прививкам, что тоже способствовало падению уровня вакцинации.

"Корь сегодня — угроза номер один. Прививку нужно наверстывать при первой возможности, иначе риск новых масштабных вспышек остается очень высоким", — подытожил Кузин.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что бывшая девушка актера и волонтера Константина Темляка заявила об избиении и моральном давлении.