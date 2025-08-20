logo

BTC/USD

113306

ETH/USD

4292.12

USD/UAH

41.38

EUR/UAH

48.17

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье Болезни и лечение Корь возвращается: в Украине за год в десять раз выросла заболеваемость
commentss НОВОСТИ Все новости

Корь возвращается: в Украине за год в десять раз выросла заболеваемость

В Украине за год в десять раз возросло количество случаев кори — Минздрав бьет тревогу

20 августа 2025, 17:19
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Количество больных корью в Украине за последний год стремительно возросло. Как сообщил заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин на пресс-конференции в Киеве, с начала 2025 года уже зарегистрировано почти 1200 случаев инфекции, из них около 900 — среди детей. Для сравнения, в прошлом году таких случаев было около 70.

Корь возвращается: в Украине за год в десять раз выросла заболеваемость

Больны корью

По словам Кузина, корь в настоящее время является главной инфекционной угрозой для детских коллективов, поскольку это одна из самых заразных болезней. При отсутствии прививки инфицируются 9 из 10 детей, контактирующих с вирусом. При этом уровень вакцинации в Украине остается критически низким – только 44% против рекомендованных ВОЗ 95%. Низкие показатели прививок фиксируют в Киевской, Одесской и Ивано-Франковской областях.

Чиновник подчеркнул, что нестабильная ситуация с корью сохраняется уже второй год подряд как в Украине, так и в целом по Европе. Поэтому страна фактически оказалась перед риском масштабной вспышки, особенно на фоне начала учебного года, когда дети проводят много времени в закрытых коллективах.

Отдельно Кузин напомнил и об опасности полиомиелита, который несколько лет назад уже вызвал вспышку, которая началась в Закарпатье и требовал трехлетних мер по ликвидации. Он также предупредил, что хотя случае дифтерии среди детей пока не фиксируют, уровень вакцинации против нее остается низким в большинстве регионов.

Замминистра подчеркнул, что вакцинация — единственная надежная защита. В то же время он обратил внимание на негативное влияние религиозных организаций, в частности, структур Московского патриархата, которые годами распространяли мифы и недоверие к прививкам, что тоже способствовало падению уровня вакцинации.

"Корь сегодня — угроза номер один. Прививку нужно наверстывать при первой возможности, иначе риск новых масштабных вспышек остается очень высоким", — подытожил Кузин.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что бывшая девушка актера и волонтера Константина Темляка заявила об избиении и моральном давлении.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.unian.ua/health/kir-v-ukrajini-za-rik-vdesyatero-zrosli-vipadki-zahvoryuvannya-nebezpechnim-virusom-13103994.html
Теги:

Новости

Все новости