Кашель ночью может свидетельствовать об опасных болезнях сердца и легких

Какие причины могут вызвать ночной кашель, как к этому относиться и когда следует обратиться к врачу?

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Чтобы сразу ответить на вопрос, что делать: несколько кашлевых толчков в течение дня – это нормально для здорового человека, поэтому не стоит паниковать из-за этого. Однако если вы часто вдыхаете воздух с вредными веществами или являетесь курильщиком, вам следует просмотреть свои привычки или найти более эффективный способ защиты от воздействия окружающей среды. В других случаях лучше обратиться к врачу.

Ночной кашель может иметь разные причины, поэтому мы подробно рассмотрим его виды.

Надрывный кашель ночью может указывать на возможные новообразования в органах дыхания, поэтому следует немедленно обратиться к врачу.

Сильный ночной кашель может возникать из-за таких заболеваний: ОРВИ, воспаление дыхательных путей, коклюш, туберкулез, бронхиальная астма. Однако кашель ночью может быть не только симптомом проблем с органами дыхания, но и вызванным заболеваниями желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистыми проблемами или психосоматическими расстройствами. Обратитесь к врачу, чтобы определить точную причину.

Существуют также внешние факторы, не требующие медицинского вмешательства и проходящие после устранения контакта с ними. Например, это может быть неудобная температура или влажность в спальне, пыль, косметика, агрессивные химические вещества или аллергены, содержащиеся в наполнителе подушки или стиральном порошке.

Ранее портал "Комментарии" писал, что сухой кашель является распространенным симптомом, который может быть вызван разными причинами. Он отличается от влажного кашля тем, что не сопровождается выделением мокроты.