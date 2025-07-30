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Камни в желчном могут привести к смерти: ТОП опасных состояний

Чем опасна желчнокаменная болезнь

30 июля 2025, 18:22
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Кречмаровская Наталия

Одна из распространенных проблем с желчным пузырем – желчнокаменная болезнь. Заболевание часто обнаруживается случайно или проходит бессимптомно. Однако из-за осложнений заболевание может иметь летальные исходы. По результатам исследований, ключевыми смертельным исходом являются острый панкреатит, холангит, инфекции, а также перитонит или септический шок при неправильном лечении.

Камни в желчном могут привести к смерти: ТОП опасных состояний

Проблемы с желчным пузырем. Иллюстративное фото

Среди основных смертельно опасных осложнений специалисты называют следующие:

Острый панкреатит – состояние развивается при попадании камней в желчные протоки. Особенно опасен – некротический, когда образуются зоны омертвевшей ткани поджелудочной. Это состояние может повлечь за собой вирусную интоксикацию, шок и даже летальный исход.

Гнойный холангит возникает, когда камни, блокирующие общий желчный проток, приводят к бактериальному заражению. Характерные симптомы осложнения – желтуха, лихорадка, боль. Это может привести к септическому шоку.

Перитонит или абсцесс. Это состояние возникает, когда инфекционная желчь прорывается в брюшную полость. Если воспаление охватывает широкий простор, возникает высокий риск летального сепсиса и смерти.

Гангрена и разрыв желчного пузыря. При продолжительном воспалении желчный пузырь может некротизировать, разорваться. Это состояние опасно широким инфицированием брюшной полости. При массивном разрыве смертность достигает около 30%.

Септический шок и инфекция. Инфекция, особенно при осложнении холангита или панкреатита, может распространиться на весь организм. Это состояние опасно развитием сепсиса или шока. Это, по данным специалистов, один из самых частых путей летального исхода без экстренного вмешательства.

Напомним портал "Комментарии" писал, как понять, что желчный пузырь не работает.




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