Инфаркт миокарда обычно ассоциируется с внезапной болью в груди, одышкой и потерей сознания. Но у многих людей он может развиваться почти незаметно – так называемая скрытая или тихая форма инфаркта. Такие случаи особенно опасны, ведь люди часто не обращаются за помощью вовремя, считая, что их симптомы связаны с переутомлением, проблемами с желудком или стрессом.

Как не пропустить инфаркт: симптомы скрытой формы, на которые следует обратить внимание

Почему возникает "тихий" инфаркт?

Скрытый инфаркт случается, когда одна из коронарных артерий частично перекрыта, но симптомы не столь выражены, чтобы сразу насторожить человека. Это чаще бывает у:

людей с сахарным диабетом (из-за пониженной чувствительности нервных окончаний),

женщин (их симптомы менее типичны, чем у мужчин),

людей постарше, которые могут воспринимать признаки как "возрастные изменения".

Симптомы, сигнализирующие о скрытом инфаркте

Необычная усталость

Непреходящая после отдыха постоянная слабость может быть сигналом сердечных проблем.

Одышка даже при небольших нагрузках

Если дышать становится трудно после обычной ходьбы или подъема по лестнице — это может быть серьезным предупреждением.

Дискомфорт в верхней части тела

Боль или давление в шее, плечах, спине, челюсти или даже в зубах иногда заменяет классическую боль в груди.

Проблемы с пищеварением

Ощущение изжоги, тошноты, тяжести в желудке или боли в животе — частые маски инфаркта, особенно у женщин.

Холодный пот и головокружение

Если внезапно выступает липкий пот, появляется слабость и кружится голова – это повод немедленно обратиться к врачу.

Нерегулярный пульс или ощущение перебоев в сердце

Сердечные аритмии часто сопровождают скрытый инфаркт.

Как обезопасить себя

Регулярно проходить обследование сердца, особенно если в семье были сердечно-сосудистые заболевания.

Контролировать уровень сахара, холестерина и АД.

Не игнорировать даже незначительные симптомы — лучше провериться, чем пропустить опасное состояние.

Вести активный образ жизни, отказаться от курения и злоупотребления алкоголем.

Вывод

Скрытый инфаркт – коварный враг, который может долго не проявляться классическими симптомами. Если вы часто чувствуете усталость, одышку или нетипичные боли, не откладывайте визит к кардиологу. Своевременная диагностика может спасти жизнь.

