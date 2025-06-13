Игнорируя этот симптом можно пропустить рак: на что указывают увеличенные лимфоузлы в паху

Важную роль в защите организма от инфекций и болезней играет лимфатическая система. Лимфоузлы называют своеобразными фильтрами. Их функция – задержание вредных микроорганизмов и токсинов. В общем они не заметны, однако могут значительно увеличиваться, приводя к дискомфорту. Причины увеличения лимфоузлов может быть много — от различных инфекций до онкологических заболеваний. Почему увеличиваются лимфатические узлы в паху, рассказывает портал "Комментарии".

Рак. Иллюстративное фото

Лимфоузлы в паху могут увеличиваться из-за:

Инфекции. Врачи называют это причиной самой распространенной. Вызвать изменения могут:

бактериальные инфекции

грибковые инфекции.

вирусные инфекции

Заболевания, передающиеся половым путем. Среди инфекций, влияющих на лимфоузлы называют:

гонорея,

сифилис.

генитальный герпес

Воспалительные процессы. Они могут быть вызваны не только инфекциями, но и другими состояниями:

аутоиммунные заболевания, такие как ревматоидный артрит или волчанка.

лимфедема – нарушение оттока лимфы, приводящее к отеку.

Онкологические заболевания. В редких случаях воспаление лимфоузлов может сигнализировать о развитии онкологических заболеваний, таких как:

лимфома – рак лимфатической системы.

рак кожи или половых органов, который может распространяться на лимфоузлы.

При обнаружении увеличенных лимфоузлов в паху следует обратиться к врачу для диагностики и определения причин.

Снизить дискомфорт при увеличении лимфоузлов можно с помощью:

теплых компрессов для уменьшения отека,

обезболивающих препаратов,

отказа от физических нагрузок, чтобы не ухудшить состояние.

Однако эти рекомендации нельзя рассматривать как лечение – его назначает только врач.

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