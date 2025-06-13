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Игнорируя этот симптом можно пропустить рак: на что указывают увеличенные лимфоузлы в паху

Почему увеличиваются лимфоузлы в паху: главные причины

сегодня, 14:40
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Кречмаровская Наталия

Важную роль в защите организма от инфекций и болезней играет лимфатическая система. Лимфоузлы называют своеобразными фильтрами. Их функция – задержание вредных микроорганизмов и токсинов. В общем они не заметны, однако могут значительно увеличиваться, приводя к дискомфорту. Причины увеличения лимфоузлов может быть много — от различных инфекций до онкологических заболеваний. Почему увеличиваются лимфатические узлы в паху, рассказывает портал "Комментарии".

Игнорируя этот симптом можно пропустить рак: на что указывают увеличенные лимфоузлы в паху

Рак. Иллюстративное фото

Лимфоузлы в паху могут увеличиваться из-за:

Инфекции. Врачи называют это причиной самой распространенной. Вызвать изменения могут:

  • бактериальные инфекции

  • грибковые инфекции.

  • вирусные инфекции

Заболевания, передающиеся половым путем. Среди инфекций, влияющих на лимфоузлы называют:

  • гонорея,

  • сифилис.

  • генитальный герпес

Воспалительные процессы. Они могут быть вызваны не только инфекциями, но и другими состояниями:

  • аутоиммунные заболевания, такие как ревматоидный артрит или волчанка.

  • лимфедема – нарушение оттока лимфы, приводящее к отеку.

Онкологические заболевания. В редких случаях воспаление лимфоузлов может сигнализировать о развитии онкологических заболеваний, таких как:

  • лимфома – рак лимфатической системы.

  • рак кожи или половых органов, который может распространяться на лимфоузлы.

При обнаружении увеличенных лимфоузлов в паху следует обратиться к врачу для диагностики и определения причин.

Снизить дискомфорт при увеличении лимфоузлов можно с помощью:

  • теплых компрессов для уменьшения отека,

  • обезболивающих препаратов,

  • отказа от физических нагрузок, чтобы не ухудшить состояние.

Однако эти рекомендации нельзя рассматривать как лечение – его назначает только врач.

Напомним: портал "Комментарии" писал, почему возникает боль в яичках.



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