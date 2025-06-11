Игнорируя этот симптом, можно потерять мужскую силу: о каких болезнях сигнализирует боль в яичках

Боль, которая появляется в яичках, вызывает беспокойство у мужчин. Врачи объясняют появление боли разными причинами – от незначительных травм до серьезных заболеваний, требующих немедленного медицинского вмешательства. Топ-10 причин возникновения боли в яичках:

Боль. Иллюстративное фото

Травма или ушиб. Вызвать острую боль и отек может физическое влияние — удар или падение. В общем, незначительные травмы проходят самостоятельно, однако при сильном повреждении нужно обратиться за медицинской помощью.

Перекрут яичка. Это состояние возникает, когда семенный канатик скручивается, при этом блокирует кровоснабжение. Это вызывает резкую боль и требует срочного хирургического вмешательства. Если вовремя не получить медицинскую помощь – мужчины рискуют потерять яичко.

Эпидидимит – воспаление придатка яичка. Заболевание часто связано с инфекциями, включая те, которые передаются половым путем. Воспаление характеризуется болью, краснотой и отеком.

Орхит – это воспаление одного или обоих яичек. К заболеванию приводят вирусные или бактериальные инфекции, включая эпидемический паротит.

Варикоцеле – расширение вен в мошонке. Это состояние вызывает тупую боль и чувство тяжести. Заболевание может повлиять на фертильность и нуждается в медицинском наблюдении.

Паховая грыжа может вызвать боль в яичках. Особенно может ощущаться боль при физической нагрузке. В некоторых случаях требуется хирургическое лечение.

Боль от камней в почках может отдавать в область яичек. Это вызывает дискомфорт и резкие болевые ощущения.

Рак яичек редко сопровождается болью, однако иногда заболевание может вызвать дискомфорт или ощущение тяжести в мошонке.

Простатит — воспаление предстательной железы может вызывать боль, распространяющуюся на яички. Симптомы заболевания включают дискомфорт при мочеиспускании и боли в нижней части живота.

Гидроцеле – скопление жидкости вокруг яичка. Это может привести к увеличению его размера и ощущению давления. Это состояние в большинстве случаев не нуждается в лечении, однако иногда показано хирургическое вмешательство.

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