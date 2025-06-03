Игнорирование этих симптомов приводит к смерти: что указывает на развитие инфаркта

Инфаркт миокарда, или сердечный приступ — это серьезное медицинское состояние. Он возникает из-за блокирования кровотока к сердечной мышце. Если не оказать своевременную помощь, сердечный приступ может привести к значительному повреждению сердца или даже смерти. Чтобы распознать заболевание, нужно знать симптомы. Следует отметить, что симптомы инфаркта у мужчин и женщин могут несколько отличаться, что может осложнить определение точного диагноза.

Инфаркт. Иллюстративное фото

Наиболее распространенным симптомом инфаркта врачи называют боль в груди. Это состояние характеризуется сжатием, жжением или дискомфортом в центре грудной клетки. Отмечается, что боль может занять несколько минут или исчезать и возвращаться. Часто боль может отдавать в руки, спину, шею, челюсть или живот.

Также специалисты называют другие симптомы, характеризующие развитие инфаркта:

- одышка – может возникать как самостоятельный симптом или сопровождать боль в груди,

- тошнота и рвота — особенно часто встречается у женщин,

- головокружение и слабость – ощущение внезапной усталости или нестабильности,

- холодный пот – неожиданное потоотделение без очевидной причины.

Специалисты отмечают, что симптомы инфаркта у мужчин и женщин могут отличаться. Основным симптомом заболевания у мужчин и женщин называют боль в груди. Также у женщин может часто возникать тошнота, одышка, боли в спине или челюсти. Отмечается, что такие симптомы могут осложнить диагностику, ведь женщины часто не ассоциируют эти симптомы с сердечным приступом.

Специалисты отмечают, что время при сердечном приступе критично — при симптомах инфаркта нужно немедленно вызвать скорую помощь. Своевременное лечение поможет предотвратить серьезные осложнения или даже смерть.

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