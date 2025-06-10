Игнорирование этих симптомов приводит к инвалидности и смерти: что указывает на развитие инсульта

Инсульт возникает внезапно — это серьезное нарушение кровообращения в мозге. Заболевание может повлечь за собой необратимые последствия и даже смерть. Инсульт возникает при блокировании кровоснабжения определенного участка мозга или кровоизлияния. Чтобы точно выявить болезнь и оказать неотложную помощь, следует знать симптомы инсульта.

Инсульт. Иллюстративное фото

Среди основных симптомов врачи называют следующие:

внезапное онемение или слабость одной стороны тела. Особенно это состояние ощутимо в лице, руке или ноге,

проблемы с речью – теряется четкость речи.

нарушение зрения – внезапное ухудшение зрения в одном или обоих глазах,

потеря равновесия – может появляться головокружение, нарушение координации движений.

внезапная сильная головная боль без очевидной причины.

Также, чтобы определить состояние человека, можно применить метод FAST для распознавания инсульта:

F (Face – лицо): попросите человека улыбнуться – одна сторона лица может опуститься.

A (Arm – рука): попросите поднять обе руки – одна может ослабевать или опускаться.

S (Speech – речь): попросите повторить простое предложение – речь может быть неразборчивой.

T (Time – время): если есть хотя бы один из этих симптомов, немедленно вызывайте скорую помощь.

Врачи отмечают, что при инсульте симптомы у мужчин и женщин могут различаться тошнотой, усталостью, спутанностью сознания. Так заболевание у женщин может сопровождаться тошнотой, усталостью, спутанностью сознания. Это усложняет диагностику. Мужчины чаще имеют классические симптомы, такие как слабость в конечностях и нарушение речи.

При инсульте время является критическим фактором. Отмечается, что лечение, начатое в первые несколько часов, значительно повышает шансы на восстановление.

Напомним: портал "Комментарии" писал о симптомах инфаркта.



