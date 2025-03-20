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ГУР и СБУ подняли в небо особый вертолет: что стало причиной

Ребенка из Запорожья эвакуировали в Охматдет

сегодня, 21:58
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Кречмаровская Наталия

В Центре специальных операций А СБУ и Главном управлении разведки МО Украины помогли с эвакуацией девочки из Запорожья. Подразделение Medevac, которое занимается медицинской эвакуацией украинцев, в сверхкороткие сроки предоставило специально оборудованный вертолет, готовый лететь в Запорожье.

ГУР и СБУ подняли в небо особый вертолет: что стало причиной

Иллюстративное фото

В Министерстве здравоохранения Украины рассказали, что срочная медицинская помощь требовалась 11-летней Асе из Запорожья. Девочка заболела гриппом и через 5 дней у нее отказали легкие. Несмотря на медицинскую помощь на месте, состояние ребенка стремительно ухудшалось.

Единственным шансом на спасение было применение "внешнего легкого" – методики экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), которая работает как протез – не лечит, но дает время для восстановления.

"Причиной тяжелого состояния Аси стал респираторный дистресс-синдром тяжелой степени – осложнение пневмонии, при котором уровень кислорода в крови критически снижается, а углекислоты – растет. В случаях, когда другие методы лечения не приносят улучшения, врачи применяют ЭКМО", – пояснили в Минздраве.

Врачи из Запорожья решили транспортировать ребенка в НДСЛ "Охматдет". Для этого в мирное время выбирают медицинский самолет, однако сейчас пришлось использовать специально оборудованный вертолет.

В Охматдете применили ЭКМО, благодаря которому медики выиграли время на восстановление легких девочки. В Минздраве рассказали, что Ася уже в сознании и может дышать самостоятельно. Девочка еще лечится, но врачи осторожно надеются, что скоро смогут полностью отключить ее от поддержки.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в Украине будут контролировать качество лечения пациентов с инсультами.




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Источник: https://moz.gov.ua/uk/medichna-evakuaciya-iz-zaporizhzhya-do-kiyeva-na-gelikopteri-vryatuvala-zhittya-11-richnij-asi
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