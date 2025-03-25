Грипп или ОРВИ: стало известно о главном симптоме, который поможет понять разницу

Как отличить грипп от ОРВИ, особенно в условиях их распространения в Украине? Какие симптомы помогут точно определить заболевание? Об основных отличиях между этими болезнями рассказала в интервью РБК-Украина врач-иммунолог, детский инфекционист и доктор медицинских наук из университета им. Л. Шупика, Алла Волох.

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Грипп и ОРВИ: в чем разница?

По словам специалиста, на первых этапах не всегда легко определить, это грипп или другое респираторное заболевание, но есть один важный признак, который дает основания для подозрения на грипп — это резкое повышение температуры.

"Самым ярким симптомом гриппа является высокая лихорадка. Хотя грипп и ОРВИ могут проявляться схожими симптомами, для гриппа характерно быстрое и существенное повышение температуры, что является одним из его основных признаков", — отметила врач.

По мнению Волохи, чтобы быть уверенным в диагнозе, лучше пройти тест на грипп.

"Хотя лихорадка может быть и симптомом других респираторных инфекций, тест гриппом позволяет точно определить причину заболевания", — добавила она.

Тестирование необходимо для того, чтобы правильно выбрать лечение.

"Если в семье уже есть случаи заболевания гриппом, это может свидетельствовать о том, что все члены семьи могут заболеть этим вирусом. Однако, когда первый случай заболевания, тест позволяет правильно определить, какие лекарства назначить", — подытожила медик.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что украинцы продолжают болеть ОРВИ, гриппом и COVID-19, при этом уровень заболеваемости постепенно снижается. За неделю этот показатель снизился на 10%.