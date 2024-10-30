Головная боль может сигнализировать о смертельных заболеваниях: как распознать первые симптомы

Головная боль является распространенным симптомом, который может возникать по разным причинам. Хотя большинство головных болей не опасны, некоторые из них могут сигнализировать о серьезных, даже смертельных заболеваниях, сообщает портал “Комментарии”.



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Мигрень является одним из самых распространенных типов головной боли, которая может быть очень болезненной и изнурительной. Она часто сопровождается тошнотой, рвотой и повышенной чувствительностью к свету и звукам. Хотя мигрень сама по себе не смертельная, она может быть связана с повышенным риском инсульта.

Головная боль напряжения является наиболее распространенным типом головной боли, которая обычно вызывается стрессом, усталостью или мышечным напряжением. Она характеризуется тупой, сжимающей болью, которая часто ощущается как обруч вокруг головы.

Кластерная головная боль является редким, но очень интенсивным типом головной боли, которая обычно возникает сериями или "кластерами". Боль часто локализуется вокруг одного глаза и может сопровождаться слезотечением, заложенностью носа и покраснением глаза.

Внезапная, сильная головная боль, возникающая без видимой причины, может быть признаком инсульта. Другие симптомы инсульта включают слабость или онемение одной стороны тела, проблемы с речью, нарушение зрения и потерю координации. Если вы или кто-то рядом с вами чувствуете эти симптомы, немедленно обратитесь за помощью.

Хотя опухоли мозга являются редкой причиной головной боли, они могут вызвать постоянную, прогрессирующую головную боль, которая усиливается со временем. Другие симптомы могут включать тошноту, рвоту, изменения в поведении, проблемы с памятью и судороги.

Менингит – воспаление оболочек головного и спинного мозга, которое может быть вызвано инфекцией. Симптомы включают сильную головную боль, ригидность шеи, высокую температуру, тошноту, рвоту и светобоязнь. Менингит является неотложным медицинским состоянием, требующим немедленного лечения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о смертельных заболеваниях, при которых возникает удушье.

