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Гепатит у детей: причины появления и симптомы заболевания

От чего у детей бывает гепатит и как его распознать

30 сентября 2024, 18:01
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Кречмаровская Наталия

Гепатит представляет собой серьезное заболевание, которое может иметь различные причины и проявления. Это воспаление печени, которое может привести к повреждению и разрушению печеночных клеток. Об основных причинах гепатита у детей и как его распознать, опираясь на данные двух авторитетных медицинских организаций, сообщает портал "Комментарии".

Гепатит у детей: причины появления и симптомы заболевания

Иллюстративное фото

Гепатит у детей может быть вызван разными факторами, включая вирусы, аутоиммунные заболевания и токсические вещества. Наиболее распространенными причинами вирусные инфекции.

Существует пять основных типов вирусов, вызывающих гепатит: A, B, C, D и E. Гепатит A обычно передается через загрязненную пищу и воду, а также контакт с инфицированными фекалиями. Гепатит B передается через контакт с инфицированной кровью и другими биологическими жидкостями, а также от матери к ребенку во время родов. Гепатит C передается через контакт с инфицированной кровью, например через использование общих игл. Гепатит D встречается только у людей, уже инфицированных гепатитом B. Гепатит E обычно распространен в странах с низким уровнем санитарии.

Аутоиммунный гепатит возникает, когда иммунная система ребенка атакует собственные клетки печени, вызывая воспаление. Это может быть связано с генетическими факторами или другими аутоиммунными заболеваниями.

Некоторые лекарства и химические вещества могут вызвать токсический гепатит, если их принимать в больших дозах или в течение длительного времени. Например, парацетамол может быть токсичным для печени при передозировке.

Распознать гепатит у детей может быть сложно, поскольку симптомы могут варьироваться от легких до тяжелых. Вот основные симптомы, на которые следует обратить внимание:

  • Желтуха является одним из самых распространенных симптомов гепатита. Она проявляется желтой окраской кожи и белков глаз из-за накопления билирубина в крови.

  • Темная моча и светлые каловые массы могут являться признаками нарушения функции печени.

  • Дети с гепатитом могут ощущать боли в верхней правой части живота, где расположена печень.

  • Постоянная усталость и слабость могут являться признаками гепатита, поскольку печень не может эффективно выполнять свои функции.

  • Тошнота и рвота могут сопровождать гепатит, особенно в острой фазе заболевания.

  • Дети с гепатитом могут утратить аппетит и отказываться от еды.

Гепатит у детей может иметь разные причины и проявления. Важно знать основные симптомы этого заболевания и обращаться к врачу при их появлении.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, как дети реагируют на изменения погоды.




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