Гепатит у детей: причины появления и симптомы заболевания

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Кречмаровская Наталия
Гепатит представляет собой серьезное заболевание, которое может иметь различные причины и проявления. Это воспаление печени, которое может привести к повреждению и разрушению печеночных клеток. Об основных причинах гепатита у детей и как его распознать, опираясь на данные двух авторитетных медицинских организаций, сообщает портал "Комментарии".
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Гепатит у детей может быть вызван разными факторами, включая вирусы, аутоиммунные заболевания и токсические вещества. Наиболее распространенными причинами вирусные инфекции.
Существует пять основных типов вирусов, вызывающих гепатит: A, B, C, D и E. Гепатит A обычно передается через загрязненную пищу и воду, а также контакт с инфицированными фекалиями. Гепатит B передается через контакт с инфицированной кровью и другими биологическими жидкостями, а также от матери к ребенку во время родов. Гепатит C передается через контакт с инфицированной кровью, например через использование общих игл. Гепатит D встречается только у людей, уже инфицированных гепатитом B. Гепатит E обычно распространен в странах с низким уровнем санитарии.
Аутоиммунный гепатит возникает, когда иммунная система ребенка атакует собственные клетки печени, вызывая воспаление. Это может быть связано с генетическими факторами или другими аутоиммунными заболеваниями.
Некоторые лекарства и химические вещества могут вызвать токсический гепатит, если их принимать в больших дозах или в течение длительного времени. Например, парацетамол может быть токсичным для печени при передозировке.
Распознать гепатит у детей может быть сложно, поскольку симптомы могут варьироваться от легких до тяжелых. Вот основные симптомы, на которые следует обратить внимание:
Желтуха является одним из самых распространенных симптомов гепатита. Она проявляется желтой окраской кожи и белков глаз из-за накопления билирубина в крови.
Темная моча и светлые каловые массы могут являться признаками нарушения функции печени.
Дети с гепатитом могут ощущать боли в верхней правой части живота, где расположена печень.
Постоянная усталость и слабость могут являться признаками гепатита, поскольку печень не может эффективно выполнять свои функции.
Тошнота и рвота могут сопровождать гепатит, особенно в острой фазе заболевания.
Дети с гепатитом могут утратить аппетит и отказываться от еды.
Гепатит у детей может иметь разные причины и проявления. Важно знать основные симптомы этого заболевания и обращаться к врачу при их появлении.
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