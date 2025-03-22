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Этот вирус передается через поцелуй: ученые сделали новое открытие

Новый вирус может повредить мозг и привести к деменции

сегодня, 07:05
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Кравцев Сергей

Последние исследования показывают, что существует вирус, который передается через поцелуй, может повредить мозг и привести к деменции.

Этот вирус передается через поцелуй: ученые сделали новое открытие

Поцелуй. Фото из открытых источников

Ученые предупреждают, что вирус герпеса может распространяться из носа на нервную систему, вызывая воспаление мозга и серьезные долгосрочные проблемы со здоровьем, включая деменцию.

Кроме того, вирус может передаваться через обычный поцелуй. Команда исследователей из Университета Иллинойса в Чикаго обнаружила, что вирус простого герпеса типа 1 (HSV-1) способен использовать клеточный фермент для проникновения в нервную систему.

Исследования также показали, что это может привести к неврологическим и поведенческим симптомам. Автор исследования профессор Дипак Шукла говорит, что среди прочего существует риск заражения вирусом во время интимных контактов.

По его словам, любая ситуация, когда нос здорового человека контактирует с частицами вируса от инфицированного партнера, повышает риск заражения.

Две трети населения мира имеют этот вирус. HSV-1 является чрезвычайно распространенным. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), носителями являются почти две трети населения мира. Большинство инфекций протекают бессимптомно, но симптомы герпеса могут включать болезненные волдыри и язвы на губах или вокруг них, которые обычно рецидивируют.

Вирус распространяется преимущественно через контакт с ранами, слюной или кожей вокруг рта. Реже он также может передаваться в область половых органов через орально-генитальный контакт, вызывая генитальный герпес.

ВПГ-2, который принадлежит к тому же семейству вирусов, передается преимущественно во время секса через контакт с половыми или анальными поверхностями, кожей, ранами или жидкостями организма инфицированного человека.

Профессор Шукла подчеркнул, что человек с герпесом может передавать вирус через поцелуй. Бывает и так, что ВПГ-1 отвечает за генитальный герпес, который может возникнуть, например, в результате орального секса.

Исследование, опубликованное в журнале mBio, показало, что после попадания в нос вирус может быстрее достичь мозга с помощью фермента под названием гепараназа (HPSE).

Это вызывает воспаление и, в долгосрочной перспективе, может привести к неврологическим повреждениям и даже деменции.

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Источник: https://stronazdrowia.pl/opryszczka-grozniejsza-niz-myslisz-wirus-przenoszony-przez-pocalunki-moze-uszkadzac-mozg-i-prowadzic-do-demencji/ar/c14p2-27386377
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