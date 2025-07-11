Этот мега-популярный напиток может навсегда лишить зрения: шокирующее открытие

Если вы предпочитаете растворимый кофе, возможно, настал момент переосмыслить этот выбор. Новое исследование выявило шокирующую связь между потреблением растворимого кофе и резким ростом риска развития возрастной макулярной дегенерации (ГТД) — серьезного глазного заболевания, часто приводящего к необратимой слепоте. Об этом сообщает New York Post.

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Особенно рискуют те, кто имеет определенную генетическую предрасположенность — у таких людей вероятность развития так называемой сухой формы ГТД, которая является самой распространенной и неизлечимой, может вырасти на 700%.

В рамках исследования ученые проанализировали данные более 500 тысяч участников из британского Биобанка. Согласно результатам, употребление растворимого кофе на фоне генетической уязвимости в семь раз увеличивает риск возникновения сухой ГТД.

"Генетический совпадение дает основания предполагать существование общих биологических или метаболических механизмов, связывающих растворимый кофе с развитием сухой формы макулярной дегенерации", — отметил доктор Сивэй Лю, исследователь из офтальмологического отделения госпиталя Шиян Тайхэ при Медицинском университете Хубэй (Китай).

По его словам, эти данные открывают новые перспективы в понимании причин возникновения болезни и могут стать основой для персонализированных стратегий профилактики, в частности, из-за изменения образа жизни на основе генетического профиля.

Сухая ГТД поражает макулу — участок сетчатки глаза, отвечающий за четкое центральное видение. По мере развития болезни человек может видеть размытые пятна, испытывать трудности с чтением и даже полностью потерять зрение.

Несмотря на то, что некоторые факторы риска, например возраст или наследственность, изменить невозможно, образ жизни — включая питание, физическую активность и привычки — играет ключевую роль в профилактике. Теперь к этому перечню следует добавить и вид кофе, который вы выбираете каждый день.

По мнению доктора Лю, ГТД — ведущая причина потери зрения среди пожилых людей в развитых странах, и поэтому выявление контролируемых факторов имеет решающее значение для сохранения качества жизни и функциональности зрения.

Исследователи отмечают: когда речь идет о здоровье глаз, все виды кофе не одинаковы — и этот вопрос требует дальнейших изучений.

Как уже писали "Комментарии", кофе – это популярный напиток, который с одной стороны полезен для организма, с другой – вреден. Хотя умеренное потребление кофе может иметь некоторые преимущества, чрезмерное употребление может нанести вред определенным органам.