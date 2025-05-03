Эти популярные таблетки сокращают продолжительность жизни на 12 лет: неожиданное открытие медиков

Регулярное использование снотворных препаратов не просто вредная привычка, но и серьезная опасность, которая может значительно сократить продолжительность жизни, предупреждает диетолог Оксана Скиталинская в своем Telegram-канале.

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Это подтверждает обширное исследование, проведенное в Тайване и опубликованное в журнале Sleep Epidemiology. Ученые подсчитали, что мужчины 30 лет, часто употребляющие снотворное или имеющие нарушения сна (слишком мало или чрезмерно спят), могут потерять 12–13 лет жизни по сравнению с теми, кто спит 6-8 часов без помощи лекарств.

Даже среди спящих достаточно, но регулярно используют снотворное, продолжительность жизни уменьшается на 5-6 лет. Это происходит из-за серьезных физиологических нарушений. Популярные снотворные, такие как бензодиазепины, угнетают активность нервной системы, но не обеспечивают организму настоящий отдых. Под их влиянием мозг не может добиться глубоких фаз сна, что негативно влияет на здоровье.

В результате возникают нарушения в работе иммунной системы, накопление токсинов, сбой в циркадных ритмах и гормональный дисбаланс (мелатонина и кортизола). Также возникает "тихое воспаление", способствующее старению организма. Печень, в свою очередь, постоянно перегружается, обрабатывая токсические препараты.

Этот вопрос особенно актуален для украинцев, которые находятся в постоянном стрессе из-за воздушных тревог и бессонных ночей. Однако есть выход: вместо медикаментов необходимо настроить естественный режим сна — установить четкую регулярность, создать условия тишины и затемнения в комнате, уменьшить уровень стресса вечером и избегать экранов перед сном.

"Это может быть сложнее, но это безопаснее и сохраняет не только нервы, но и годы жизни", — отметила Скиталинская.

Портал "Комментарии" писал, что разделение таблеток может казаться удобным способом снизить дозу или облегчить глотание, но это не всегда безопасно. Некоторые таблетки категорически запрещено делить из-за рисков, связанных с неправильной дозировкой или изменением свойств лекарства.