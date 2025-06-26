Эти болезни сердца приводят к смерти: ТОП самых опасных заболеваний

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Кречмаровская Наталия
Одной из главных причин смерти называют сердечно-сосудистые заболевания. Ежегодно, по данным Всемирной организации здравоохранения, от этих болезней умирает около 17,9 млн человек. А это 32% всех смертей в мире. Какие болезни сердца называют смертельными, читайте дальше.
Сердце. Иллюстративное фото
Эту болезнь называют самой распространенной и смертоносной. Заболевание возникает в результате сужения коронарных артерий, которые поставляют кровь к сердечной мышце. Причина сужения – накопление холестериновых бляшек. Отмечается, что в результате ограничивается кровоток и дальше возможно развитие стенокардии, аритмии или инфаркта миокарда. Основные факторы риска болезни: высокое давление, курение, ожирение, диабет и наследственность.
Это острое состояние, возникающее вследствие полной блокировки кровотока к части сердца. Сердечная мышца начинает отмирать без немедленной медицинской помощи. Заболевание характеризуется болью в груди, одышкой, тошнотой, потливостью и потерей сознания. Инфаркт часто является усложнением ишемической болезни сердца.
Это хроническое состояние, при котором сердце не может эффективно перекачивать кровь. Болезнь может вызвать инфаркт, гипертония или кардиомиопатия. Характерные симптомы – усталость, одышка, отеки ног. Без лечения сердечная недостаточность прогрессирует и приводит к смерти.
Длительное повышение АД приводит к утолщению стенок сердца. А это в свою очередь снижает его эффективность, что повышает риск инфаркта, инсульта и сердечной недостаточности. Контроль давления, по данным ВОЗ, является ключевым фактором профилактики сердечно-сосудистых осложнений.
Нарушения ритма сердца могут быть опасны, особенно фибрилляция предсердий. Она увеличивает риск образования тромбов и развития инсульта. В некоторых случаях аритмии могут привести к внезапной сердечной смерти.
Это группа заболеваний, поражающих сердечную мышцу, изменяя ее структуру и функцию. Эти болезни могут быть наследственными или приобретенными. Заболевания характеризуются усталостью, одышкой, головокружениями. В тяжелых случаях кардиомиопатия приводит к сердечной недостаточности или аритмиям.
Напомним: портал "Комментарии" писал о смертельно опасных болезнях печени.