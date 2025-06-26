Эти болезни сердца приводят к смерти: ТОП самых опасных заболеваний

Одной из главных причин смерти называют сердечно-сосудистые заболевания. Ежегодно, по данным Всемирной организации здравоохранения, от этих болезней умирает около 17,9 млн человек. А это 32% всех смертей в мире. Какие болезни сердца называют смертельными, читайте дальше.

Сердце. Иллюстративное фото

Ишемическая болезнь сердца (ИБС)

Эту болезнь называют самой распространенной и смертоносной. Заболевание возникает в результате сужения коронарных артерий, которые поставляют кровь к сердечной мышце. Причина сужения – накопление холестериновых бляшек. Отмечается, что в результате ограничивается кровоток и дальше возможно развитие стенокардии, аритмии или инфаркта миокарда. Основные факторы риска болезни: высокое давление, курение, ожирение, диабет и наследственность.

Инфаркт миокарда (сердечный приступ)

Это острое состояние, возникающее вследствие полной блокировки кровотока к части сердца. Сердечная мышца начинает отмирать без немедленной медицинской помощи. Заболевание характеризуется болью в груди, одышкой, тошнотой, потливостью и потерей сознания. Инфаркт часто является усложнением ишемической болезни сердца.

Сердечная недостаточность

Это хроническое состояние, при котором сердце не может эффективно перекачивать кровь. Болезнь может вызвать инфаркт, гипертония или кардиомиопатия. Характерные симптомы – усталость, одышка, отеки ног. Без лечения сердечная недостаточность прогрессирует и приводит к смерти.

Гипертоническая болезнь сердца

Длительное повышение АД приводит к утолщению стенок сердца. А это в свою очередь снижает его эффективность, что повышает риск инфаркта, инсульта и сердечной недостаточности. Контроль давления, по данным ВОЗ, является ключевым фактором профилактики сердечно-сосудистых осложнений.

Аритмии (особенно фибрилляция предсердий)

Нарушения ритма сердца могут быть опасны, особенно фибрилляция предсердий. Она увеличивает риск образования тромбов и развития инсульта. В некоторых случаях аритмии могут привести к внезапной сердечной смерти.

Кардиомиопатии

Это группа заболеваний, поражающих сердечную мышцу, изменяя ее структуру и функцию. Эти болезни могут быть наследственными или приобретенными. Заболевания характеризуются усталостью, одышкой, головокружениями. В тяжелых случаях кардиомиопатия приводит к сердечной недостаточности или аритмиям.

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