Эти болезни печени приводят к смерти: ТОП самых опасных заболеваний

Печень — один из чрезвычайно важных органов для обеспечения нормальной жизнедеятельности организма. Орган отвечает за множество критических функций от детоксикации до регулирования обмена веществ. Некоторые заболевания печени могут привести к смерти. Какие болезни самые опасные — рассказываем дальше.

Печень. Иллюстративное фото

Цирроз — хроническое заболевание — характеризуется тем, что ткани печени замещаются рубцовой. Это нарушает нормальную работу органа — печень не может правильно функционировать и фильтровать кровь. Врачи называют основными причинами цирроза — хронический алкоголизм, гепатит C, а также жировой гепатит. Симптомы на ранних стадиях часто незаметны, но со временем появляются отеки, желтуха и кровотечения.

Гепатит – воспаление печени — может быть вызван вирусами типа B и C. Эти инфекции опасны, ведь на ранних стадиях нет ярко выраженных симптомов. Врачи отмечают, что гепатит B передается через контакт с зараженной кровью или жидкостями организма, а гепатит C чаще всего передается через зараженную кровь. Отметим, что гепатит лечится, однако в случае позднего выявления заболевания оно может иметь смертельные последствия.

Рак печени называют одной из самых опасных форм рака в мире. Заболевание часто развивается на фоне цирроза или хронического гепатита. Болезнь характеризуется болями в правом боку, желтухой, потерей веса и усталостью. Главная угроза в том, что рак печени часто проявляется на стадии, когда лечение не может дать желаемого результата.

Неалкогольный жировой гепатит — это заболевание, характеризующееся накоплением жира в клетках печени, не связанное с употреблением алкоголя. На ранних стадиях болезнь может не проявляться, она может прогрессировать в цирроз или печеночную недостаточность. Это очень опасно для жизни. Важным фактором является контроль веса и уровня сахара в крови, ведь правильное питание и активный образ жизни могут помочь остановить прогрессирование болезни.

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