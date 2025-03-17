Эти бесплатные обследования гарантированы каждому, впрочем, о них мало кто знает

Украинцы, подписавшие декларацию с врачом, имеют право на бесплатное медицинское обслуживание. Это включает как консультации и обзоры, так и назначение лекарства. Об этом сообщили в Национальной службе здоровья Украины (НСОУ).

Обследование здоровья

После подписания декларации каждый пациент получает доступ к широкому спектру бесплатных медицинских услуг, в частности медицинские осмотры и консультации и назначение анализов и диагностики (общий анализ крови, анализ уровня глюкозы и холестерина, общий анализ мочи, быстрые тесты на беременность, ВИЧ, гепатиты В и С, тропонин).

Кроме того, украинцы, подписавшие декларацию с семейным врачом, имеют право на бесплатные инструментальные обследования, такие как электрокардиография (ЭКГ), пикфлоуметрия, отоскопия, офтальмоскопия, камертональные тесты, а также измерение остроты зрения.

В Национальной службе здоровья подчеркивают, что украинцы имеют право на бесплатное лечение распространенных болезней, травм и отравлений, мониторинг хронических заболеваний и коррекцию лечения. При этом следует отметить, что оказание неотложной медицинской помощи также безвозмездно.

Не нужно дополнительно платить за вакцинацию, ведение неосложненной беременности, направление к врачам-специалистам и контроль состояния здоровья детей.

Впрочем, многие украинцы не знают, что есть бесплатные обследования, гарантированные им по возрасту. В частности, семейный врач может направить профилактические обследования в зависимости от возраста пациента. Например, от 40 лет гарантировано бесплатное обследование по гипертонии два раза в год, правда, при наличии факторов риска (курение, лишний вес), или раз в год, если таких факторов нет.

От 45 лет каждый имеет право на обследование сахарного диабета раз в год. Женщины от 50-69 лет имеют право на бесплатную маммографию раз в два года, а если есть факторы риска, то имеют право на такое исследование с 40 лет.

Также бесплатны исследования на колоректальный рак (50-75 лет) — раз в 2 года, при наличии рисков — ежегодно, рак простаты (мужчины 50) — раз в 2 года, при наследственной склонности — ежегодно с 40-45 лет и туберкулез (для групп риска) — ежегодно.

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