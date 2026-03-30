Эта привычка на работе обязательно приведет к потере памяти: как уменьшить риск на 11%.

Длительное сиденье способно вредить не только физическому здоровью, но и активности мозга. Однако, как показали исследования Каролинского института в Швеции, немаловажную роль играет то, чем вы занимаетесь во время сидения. О результатах работы сообщает NBC News.

Ученые наблюдали более 20 тысяч человек почти два десятилетия и обнаружили, что не все сидячие повадки одинаково опасны.

"Мозг работает как мышца. Если его не тренировать, это негативно сказывается на памяти и обучаемой способности", — объясняет главный автор исследования Матс Халлгрен.

Специалисты поделили сидячие активности на два типа: умственно активные и пассивные. К активным отнесли чтение, выполнение работы, решение головоломок или вязание. Пассивными считают просмотр телевизора, бездумное серфинг в интернете и просмотр соцсетей. Самое пассивное сиденье оказалось наиболее рисковым для мозга.

"Участники, проводившие больше времени в умственно пассивном состоянии, имели значительно более высокий риск развития деменции", — добавляет Халлгрен.

В то же время, даже небольшие изменения в привычках могут положительно повлиять. По расчетам исследователей, время активной умственной деятельности при сидении уменьшает риск деменции примерно на 4%. Если заменить пассивную активность активной, риск падает на 7%. Сочетание же физического движения и умственной работы может снизить угрозу на 11%.

Отдельное внимание ученые обратили на современные цифровые привычки, в частности, бесконечное перелистывание лент в соцсетях и коротких видео.

"Это повлияет на вашу способность обрабатывать информацию. Когда понадобится концентрация, это станет сложнее", – предупредил невролог Хуссейн Яссин.

