Эта диета приводит к инсульту: что нужно немедленно изменить ради здоровья

Британская медсестра Сиобан МакЛернон рассказала о разрушительных последствиях инсультов для пациентов и их семей, а также отметила роль питания в повышении риска этого опасного состояния.

Что провоцирует инсульт

В частности, по ее словам, потребление большого количества насыщенных жиров – таких как жирное мясо, масло, творог и молочные продукты с высоким содержанием жира – значительно повышает вероятность инсульта. Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) объясняет, что инсульт возникает из-за нарушения кровоснабжения головного мозга, что может привести к расстройствам речи, двигательным функциям и потребовать длительного восстановления.

Сиобан МакЛернон, специализирующаяся на нейрокритической помощи, отметила, что ранее инсульты были более распространены среди пожилых, однако в последнее время количество случаев среди лиц до 55 лет стремительно растет.

Среди основных факторов риска – повышенное АД, высокий уровень холестерина, ожирение, диабет, курение, низкая физическая активность и несбалансированное питание. Также инсульты могут провоцировать злоупотребление алкоголем и употребление наркотиков.

Есть и немодифицированные факторы риска, среди которых возраст, пол, этническое происхождение и генетическая предрасположенность. По словам Маклернона, женщины имеют более высокий риск инсульта, чем мужчины, а среди дополнительных факторов – беременность, использование определенных видов контрацепции, раннее начало менопаузы и эндометриоз.

Также исследования свидетельствуют, что люди с более низким уровнем дохода и образования чаще сталкиваются с инсультами из-за сочетания социально-экономических и поведенческих факторов, в том числе нездоровых привычек.

Впрочем, вне зависимости от обстоятельств, существуют эффективные способы снизить риск инсульта. Среди них, например, отказ от курения, контроль АД, сахара в крови и веса, регулирование уровня холестерина. Кроме того, врачи советуют соблюдать средиземноморскую диету, полноценно спать и заниматься спортом.

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