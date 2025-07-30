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Эта болезнь не заметна сразу, однако убьет ваши глаза

Как не убить зрение полностью и не привести к этой болезни

30 июля 2025, 00:58
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Автор:
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Недилько Ксения

Есть заболевания, подкрадывающиеся незаметно: без боли, без резкого ухудшения зрения, без очевидных симптомов на первых этапах. Но со временем они могут забрать самое ценное способность видеть. Одно из таких коварных заболеваний – глаукома.

Эта болезнь не заметна сразу, однако убьет ваши глаза

Эта болезнь не заметна сразу, однако убьет ваши глаза

Почему она опасна

Глаукома — это хроническая болезнь, при которой повышается внутриглазное давление, постепенно поражается зрительный нерв, а поле зрения сужается. И самое ужасное: на ранних стадиях человек не испытывает никаких конфигураций. Зрение как будто остается таким же, нет боли или помутнения. А когда человек наконец-то замечает, что видит "как в туннеле", или что исчезла часть изображения, — часть нервных клеток уже погибла, и вернуть их невозможно.

Слепота, которую можно было предупредить

Глаукома — одна из ведущих причин необратимой слепоты в мире. По данным ВОЗ, миллионы людей потеряли зрение именно из-за нее. И почти каждому из них можно было бы помочь, если бы болезнь обнаружили раньше.

Кто в зоне риска

Люди после 40 лет.

Те, у кого есть родственники с глаукомой.

Страдающие сахарным диабетом, мигренью, гипертонией или близорукостью.

Лица с травмами глаз в прошлом.

Что делать, чтобы сохранить зрение

Ежегодно проходить профилактический осмотр у офтальмолога.

Измерять внутриглазное давление.

Быть внимательными к симптомам: радужные круги вокруг источников света, периодические боли в глазах или голове, сужение поля зрения.

Вывод

Глаукома не приходит внезапно. Она крадется, годами уничтожая нервные клетки незаметно для человека. Не игнорируйте профилактические осмотры: они могут спасти ваши глаза, а вместе с ними и качество вашей жизни. Не ждите, пока станет поздно. Зрение бесценно.

Напомним, портал "Комментарии" писал , какая "детская" болезнь смертельно опасна для взрослых.



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