Если внезапно синеют пальцы – что это за симптом

Синюшность пальцев, особенно если появляется внезапно, – тревожный сигнал, который нельзя игнорировать. Это явление в медицине называется цианозом и указывает на недостаточное снабжение тканей кислородом. Чаще это касается пальцев рук или ног, которые становятся синими, фиолетовыми или даже серыми.

От чего синеют пальцы

Рассмотрим возможные причины этого симптома.

Основные причины синих пальцев

Нарушение кровообращения

Самая частая причина — сужение или блокирование сосудов, снабжающих кровь пальцами. Это может быть связано с:

Болезнью Рейно — сосуды резко сужаются под действием холода или стресса;

Атеросклероз — когда сосуды сужаются через холестериновые бляшки;

Тромбом или эмболом – сгустком крови, который блокирует сосуд.

Проблемы с сердцем

Если сердце не может эффективно перекачивать кровь, это может привести к недостаточному насыщению кислородом в дальних частях тела, таких как пальцы. Возможные диагнозы:

Сердечная недостаточность;

Врожденные пороки сердца;

Аритмии.

Заболевание легких

При проблемах с дыханием организм не получает достаточно кислорода. В этом случае синеют не только пальцы, но и губы или лицо. Причины:

Бронхиальная астма:

Хроническое обструктивное заболевание легких (ХОБЛ);

Пневмония;

Тромбоэмболия легочной артерии.

Переохлаждение

При сильном холоде кровеносные сосуды сужаются, чтобы сохранить тепло – это нормальная реакция. Но если пальцы долго остаются синими и холодными, это может указывать на обморожение.

Отравление или действие химических веществ

Некоторые токсины или лекарства могут вызвать метгемоглобинемию – состояние, при котором гемоглобин теряет способность переносить кислород, что также проявляется цианозом.

Когда обращаться к врачу?

Немедленно обратитесь к врачу, если синюшность появилась внезапно и сопровождается:

болью в груди или одышкой;

онемением или потерей чувствительности пальцев;

резким похолоданием конечностей;

головокружением, слабостью, утратой сознания.

Диагностика и лечение

Врач может назначить:

Анализ крови на насыщение кислородом;

ЭКГ, УЗИ сердца;

Допплерография сосудов;

Рентген или КТ грудной клетки;

Консультация кардиолога, пульмонолога или сосудистого хирурга.

Лечение зависит от причины – от тепловых процедур при болезни Рейно до серьезной госпитализации при сердечной или легочной недостаточности.

Вывод

Синие пальцы – это не косметический дефект, а важный симптом, свидетельствующий о проблемах с кровообращением или дыханием. Если это не результат переохлаждения, следует обратиться к врачу для установления причины и предотвращения возможных осложнений.

Напомним, портал "Комментарии" писал об одном из симптомов, который сигнализирует о развитии рака на ранних стадиях.