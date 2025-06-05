Если игнорировать эти симптомы, можно потерять легкие: что сигнализирует о развитии туберкулеза

Туберкулез — это серьезное инфекционное заболевание. Оно поражает легкие, однако может распространяться и на другие органы. Отмечается, что туберкулез подвергается лечению, однако его эффективность зависит, как быстро инфекция была обнаружена.

Легкие. Иллюстративное фото

Специалисты называют главные симптомы, характеризующие инфицирование. Чаще туберкулез поражает легкие, поэтому и симптомы связаны с дыхательной системой. Среди наиболее распространенных признаков активного туберкулеза, по данным Mayo Clinic, можно выделить:

- длительный кашель (более трех недель),

- боль в груди или дискомфорт при дыхании,

- кровохарканье (выделение крови или слизи при кашле),

- лихорадка и озноб,

- ночная потливость,

- потеря аппетита и веса,

- общая слабость и усталость.

Главная угроза в том, что указанные симптомы проявляются постепенно и часто люди просто не обращают на них внимания на ранних стадиях болезни.

Менее выраженные симптомы проявляются при внелегочном туберкулезе. Кроме легких, туберкулез может поразить другие органы, включая лимфатические узлы, мозг и кости. В таком случае симптомы могут различаться – в зависимости от инфицированного органа:

- туберкулез лимфатических узлов — отечность и покраснение кожи

- туберкулез почек – кровь в моче

- туберкулез мозга (менингит) – головная боль, спутанность сознания

- туберкулез позвоночника – боль в спине

- туберкулез гортани – хрипота и проблемы с голосом

Эти симптомы могут быть менее очевидными, но они также нуждаются в немедленном лечении.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какие симптомы указывают на развитие инфаркта.



