Доступный напиток может спасти ваши почки от камней: детали удивят
commentss НОВОСТИ Все новости

Доступный напиток может спасти ваши почки от камней: детали удивят

Многие даже не подозревают, но обычная питьевая вода является основной защитой от образования камней в почках.

13 августа 2025, 16:05
Автор:
avatar

Клименко Елена

Регулярное употребление обычной воды играет немаловажную роль в уменьшении риска образования камней в почках. Вода помогает поддерживать нормальный объем мочи, выводить из организма избыток солей и токсинов, что является залогом здоровья почек. Об этом сообщил семейный врач Михаил Цюрак на своей Instagram-странице.

Доступный напиток может спасти ваши почки от камней: детали удивят

Фото: из открытых источников

По словам врача, большинство людей не догадываются, что питьевая вода является основным средством для предотвращения образования камней в почках. Когда организм получает недостаточно жидкости, моча становится более концентрированной, что приводит к образованию кристаллов солей и минералов. Эти кристаллы со временем могут превращаться в камни, вызывающие боль, кровь в моче и требующие хирургического вмешательства.

Чтобы избежать этого, нужно пить 1,5-2 литра чистой воды каждый день, выбирая качественную питьевую воду без примесей. Важно также следить за цветом мочи: светло-желтый цвет является показателем того, что организм получает достаточно жидкости.

Напитки, которые могут способствовать образованию камней:

1. Сладкие газированные напитки

Особенно опасны напитки, содержащие большое количество фруктозы (например, кукурузный сироп) и фосфатов. К таковым относятся круги, энергетические напитки и сладкие лимонады. Высокий уровень фосфатов может приводить к формированию кальций-фосфатных камней в почках.

2. Чрезмерно кофе и чай

Умеренное количество кофе может даже снижать риск образования камней. Однако большие дозы черного чая, богатого оксалатами, могут способствовать образованию кальций-оксалатных камней. Камни могут формироваться, если есть крепкий чай, а также пить мало воды.

3. Алкоголь

Особенно пиво может привести к обезвоживанию, что, в свою очередь, повышает уровень мочевой кислоты в организме. Это может стать основной причиной образования камней в почках.

В общем, питьевая вода является лучшим способом профилактики, ведь она позволяет организму работать в оптимальном режиме, помогая выводить лишние токсины и соли. Если вы хотите обеспечить здоровье своих почек, важно регулярно пить воду и ограничивать употребление вредных напитков.

Как уже писали "Комментарии", наши колени каждый день выдерживают колоссальные нагрузки — мы сгибаем их более тысячи раз в день, а во время ходьбы они держат вес всего тела. Чтобы суставы оставались здоровыми и функционировали без проблем, нужно поддерживать активность.



