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COVID возвращается: в Украине обнаружен новый штамм

В Полтавской области обнаружили стремительно распространяющийся в мире штамм COVID-19 Stratus — но не опаснее

6 августа 2025, 19:49
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Ткачова Марія

На территории Полтавской области обнаружены случаи заражения новым генетическим вариантом COVID-19 — XFG, более известным под названием Stratus. Об этом сообщило Государственное учреждение "Центр общественного здоровья" после проведения секвенирования образцов, отобранных у больных в регионе.

COVID возвращается: в Украине обнаружен новый штамм

В Украине обнаружили новый штамм COVID-19

Этот вариант уже вызвал беспокойство на глобальном уровне. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла Stratus в список вариантов, находящихся под мониторингом, поскольку за один месяц его доля среди всех штаммов в мире выросла с 7,4% до 22,7%. Это свидетельствует о высокой способности к передаче, хотя на этом этапе нет признаков, что Stratus вызывает более тяжелое течение заболевания или приводит к повышению смертности.

Специалисты подчеркивают, что основные симптомы остаются знакомыми – это кашель, лихорадка, общая слабость. В то же время эпидемиологи обращают внимание на одно редкое, но характерное проявление именно для Stratus — осиплость или "хриплый, шершавый" голос. Если у вас появился подобный симптом, следует обратить внимание на общее состояние здоровья и при необходимости пройти тестирование.

По предварительным данным, Stratus не агрессивнее предыдущих штаммов. Существующие вакцины, по оценкам экспертов, должны оставаться эффективными, в том числе в предотвращении тяжелых форм болезни.

Сейчас эпидемиологическая ситуация контролируемая, но медики отмечают важность профилактики, своевременной диагностики и вакцинации — особенно для людей из групп риска. Украинские лаборатории продолжают следить за эволюцией вируса, а Минздрав призывает население не игнорировать новые проявления симптомов, даже если они кажутся незначительными.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Индия решительно осудила решение Соединенных Штатов ввести дополнительные пошлины на индийские товары в связи с импортом нефти из России.  



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Источник: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid025RVETnuuyaWiMv14qsZLBccDSY6omRjDkXiEVx1Jange5JT8tVA7nhcdLt6W6AcVl&id=100064171174579
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