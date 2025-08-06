COVID возвращается: в Украине обнаружен новый штамм

На территории Полтавской области обнаружены случаи заражения новым генетическим вариантом COVID-19 — XFG, более известным под названием Stratus. Об этом сообщило Государственное учреждение "Центр общественного здоровья" после проведения секвенирования образцов, отобранных у больных в регионе.

В Украине обнаружили новый штамм COVID-19

Этот вариант уже вызвал беспокойство на глобальном уровне. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла Stratus в список вариантов, находящихся под мониторингом, поскольку за один месяц его доля среди всех штаммов в мире выросла с 7,4% до 22,7%. Это свидетельствует о высокой способности к передаче, хотя на этом этапе нет признаков, что Stratus вызывает более тяжелое течение заболевания или приводит к повышению смертности.

Специалисты подчеркивают, что основные симптомы остаются знакомыми – это кашель, лихорадка, общая слабость. В то же время эпидемиологи обращают внимание на одно редкое, но характерное проявление именно для Stratus — осиплость или "хриплый, шершавый" голос. Если у вас появился подобный симптом, следует обратить внимание на общее состояние здоровья и при необходимости пройти тестирование.

По предварительным данным, Stratus не агрессивнее предыдущих штаммов. Существующие вакцины, по оценкам экспертов, должны оставаться эффективными, в том числе в предотвращении тяжелых форм болезни.

Сейчас эпидемиологическая ситуация контролируемая, но медики отмечают важность профилактики, своевременной диагностики и вакцинации — особенно для людей из групп риска. Украинские лаборатории продолжают следить за эволюцией вируса, а Минздрав призывает население не игнорировать новые проявления симптомов, даже если они кажутся незначительными.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Индия решительно осудила решение Соединенных Штатов ввести дополнительные пошлины на индийские товары в связи с импортом нефти из России.