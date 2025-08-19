COVID-19 стремительно распространяется: за неделю в Украине обнаружили 3540 случаев

В Украине зафиксировали новый рост заболеваемости COVID-19. За последнюю неделю зарегистрировано 3540 случаев, что в три раза больше, чем неделей ранее. В то же время эти показатели остаются значительно ниже прошлогодних, когда еженедельно выявляли более 10–15 тысяч инфицированных.

COVID-19 стремительно распространяется по Украине

По словам представителей Центра общественного здоровья, главными факторами распространения болезни является снижение иммунитета после вакцинации или перенесенной инфекции, активная миграция, путешествия, пренебрежение средствами индивидуальной защиты, а также появление новых штаммов. В Украине уже обнаружили варианты Stratus и Nimbus, отличающиеся высокой способностью к распространению, в частности среди детей и молодежи.

Медики подчеркивают, что новые штаммы не провоцируют более тяжелое течение заболевания, однако могут вызвать осложнения у лиц из групп риска. В большинстве случаев симптомы схожи с классическим COVID-19: боль в горле, сыпучесть голоса, кашель, проявления со стороны верхних дыхательных путей. Часто болезнь проходит в лёгкой или бессимптомной форме.

Специалисты призывают украинцев не выходить на работу при появлении первых симптомов, оставаться дома, обращаться к врачу и не заниматься самолечением. Также рекомендуется носить маски в местах скопления людей, соблюдать правила гигиены и делать прививки, чтобы снизить риск распространения инфекции.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Украине впервые начала работать государственная услуга, использующая искусственный интеллект для автоматической проверки документов. Пилотным направлением стала выдача ветеринарных лицензий в системе "Разрешение".