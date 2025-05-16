COVID-19 снова атакует Азию: от новой вспышки вируса уже пострадали города-миллионники

Количество случаев Covid резко возросло в Гонконге и Сингапуре из-за распространения новой волны. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию NDTV . Органы здравоохранения густонаселенных Гонконга и Сингапура предупредили о резком росте количества случаев заболевания Covid-19, поскольку волна заболевания распространяется по Азии.

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Активность вируса в Гонконге сейчас "достаточно высока", – сообщил на этой неделе местным СМИ Альберт Ау, руководитель отдела инфекционных заболеваний городского Центра здравоохранения. Процент положительных результатов теста на Covid в Гонконге недавно достиг самого высокого уровня за год.

Данные центра показывают, что количество тяжелых случаев, включая смертельные случаи, также достигло наивысшего уровня примерно за год, до 31 за неделю до 3 мая. Хотя возрождение еще не соответствует пикам инфекции, наблюдавшимся за последние два года, рост вирусной нагрузки, выявленной в сточных водах, а также медицинские консультации и госпитализации, связанные с Covid, свидетельствуют о том, что вирус активно распространяется в городе с населением более 7 миллионов человек.

Конкурирующий финансовый центр Сингапур также объявил о тревоге по Covid. Министерство здравоохранения города-государства опубликовало в этом месяце первое обновление по количеству инфицированных почти за год, поскольку оценочное количество случаев выросло на 28% до 14 200 за неделю до 3 мая по сравнению с предыдущими семью днями, тогда как ежедневная госпитализация выросла примерно на 30%. Сингапур теперь обновляет случаи только тогда, когда наблюдается заметный всплеск.

Хотя рост количества случаев может быть связан с такими факторами, как снижение иммунитета населения, нет никаких признаков того, что циркулирующие варианты более заразны или вызывают более тяжелые случаи, чем во время пандемии, заявило министерство здравоохранения Сингапура.

Всплеск в двух крупнейших городах Азии происходит на фоне роста заболеваемости Covid в регионе за последние несколько месяцев, периодически увеличиваясь волны этой эндемической болезни. Органы здравоохранения призывают людей обновлять свои вакцины, напоминая лицам из группы высокого риска о необходимости повторных прививок.

В отличие от других респираторных патогенов, которые, как правило, более активны в холодные месяцы, возвращение Covid-19 именно тогда, когда большая часть северного полушария вступает в лето, показывает, что вирус все еще может поражать значительную часть населения даже в жаркую погоду.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что вакцинация от коронавируса может быть связана с увеличением риска ряда опасных заболеваний.