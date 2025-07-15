Житель американского штата Аризона умер от легочной чумы — самой опасной формы заболевания, известного в истории как "Черная смерть". Об этом сообщает BBC со ссылкой на представителей здравоохранения.

Легочная чума

По предварительным данным, мужчина заразился после контакта с мертвым животным, инфицированным бактерией Yersinia pestis — именно оно вызывает чуму.



Медики предполагают, что источником могла быть дикая фауна: грызуны, белки или блохи, паразитирующие на них.

Власти округа Ла-Пас в штате Аризона подчеркивают: хотя случай очень серьезный, риск массового заражения остается низким. В то же время жителям рекомендуют быть осторожными при контакте с дикими животными и сразу обращаться за помощью при симптомах.



Легочная чума — самая агрессивная форма этого заболевания. Она поражает легкие, быстро развивается и может передаваться воздушно-капельным путем – то есть от человека к человеку.



В то время как более распространенная бубенная форма обычно передается через укусы зараженных блох, легочная чума гораздо редче — но и гораздо опаснее.



Несмотря на то, что именно чума в Средневековье унесла жизни миллионов, она успешно лечится антибиотиками, если вовремя обратиться к врачу.



Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Венгрия официально заявила, что не будет участвовать в совместном финансировании американского оружия для Украины. Министр иностранных дел Петер Сийярто четко дал понять: Будапешт не будет предоставлять ни деньги, ни оружие, ни военные — даже если Вашингтон обратится в Евросоюз с таким предложением.