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Что вызывает сухой кашель и как его лечить

Сухой кашель может сигнализировать о серьезном заболевании

1 октября 2024, 18:20
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Кречмаровская Наталия

Сухой кашель является распространенным симптомом, который может быть вызван разными причинами. Он отличается от влажного кашля тем, что не сопровождается выделением мокроты. О причинах возникновения сухого кашля и способах его лечения сообщает портал "Комментарии".

Что вызывает сухой кашель и как его лечить

Иллюстративное фото

Причины возникновения сухого кашля

Одной из наиболее распространенных причин сухого кашля являются инфекции, такие как простуда или грипп. После перенесенной инфекции кашель может длиться несколько недель из-за раздражения дыхательных путей.

Астма может вызывать сухой хронический кашель, особенно ночью или после физической нагрузки. Это связано с воспалением и сужением дыхательных путей.

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь возникает, когда желудочная кислота попадает в пищевод, что может вызвать раздражение и сухой кашель. Это состояние часто сопровождается изжогой.

Сухой кашель могут вызвать аллергические реакции на пыльцу, пыль, шерсть животных или другие аллергены. Аллергии часто сопровождаются другими симптомами, такими как зуд в глазах и насморке.

Некоторые лекарства, особенно ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (АПФ), используемые для лечения высокого давления, могут вызвать сухой кашель как побочный эффект.

Вдыхание загрязненного воздуха, дыма или химических веществ может раздражать дыхательные пути и вызвать сухой кашель.

Как лечить сухой кашель

Лечение сухого кашля зависит от его причины. Вот несколько эффективных методов:

  • Использование увлажнителя воздуха может помочь снизить раздражение дыхательных путей и облегчить кашель. Это особенно полезно в зимний период, когда воздух в помещениях становится сухим.

  • Употребление достаточного количества воды помогает увлажнить слизистые и уменьшить раздражение. Теплые напитки, такие как чай с медом, могут быть особенно полезны.

  • Есть разные безрецептурные препараты, которые могут помочь уменьшить сухой кашель. К ним относятся противокашлевые средства, подавляющие кашлевой рефлекс, и муколитики, разжижающие слизь.

Если сухой кашель длится более нескольких недель или сопровождается другими тревожными симптомами, такими как потеря веса или кровохарканье, важно обратиться к врачу для проведения дополнительных обследований и точной причины кашля.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, как улучшить состояние печени.



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