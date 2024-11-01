Что следует знать об астме: причины возникновения и ранние симптомы болезни

Астма – это хроническое заболевание дыхательных путей, которое характеризуется воспалением и сужением бронхов, что приводит к затруднённому дыханию. Понимание ранних симптомов астмы, причин ее появления и времени, когда она может начаться, важно для своевременной диагностики и эффективного лечения, сообщает портал “Комментарии”.



Иллюстративное фото

Ранние симптомы астмы могут быть разными и часто зависят от индивидуальных особенностей организма.

Наиболее распространенные симптомы включают:

Частый кашель: Особенно ночью или ранним утром. Кашель может быть сухим или с небольшим количеством мокроты.

Одышка: Ощущение затрудненного дыхания или недостатка воздуха, которое может возникать во время физической активности или даже в покое.

Свистящее дыхание: Характерный свистящий звук при выдохе, возникающий из-за сужения дыхательных путей.

Чувство сжатия в груди: Ощущение давления или боли в груди, которое может усиливаться во время дыхания.

Проблемы со сном: Затрудненное дыхание, кашель или свистящее дыхание могут мешать нормальному сну.

Причины астмы

Причины астмы могут быть разнообразными и включают в себя как генетические, так и экологические факторы. Основные причины появления астмы включают в себя:

Генетическая предрасположенность: наличие астмы у родителей или близких родственников значительно повышает риск развития этого заболевания.

Аллергии: Аллергические реакции на пыльцу, пылевых клещей, шерсть животных или другие аллергены могут вызвать развитие астмы.

Инфекции дыхательных путей Частые респираторные инфекции в детстве могут повредить дыхательные пути и способствовать развитию астмы.

Экологические факторы: Влияние загрязненного воздуха, табачного дыма, химических веществ или других раздражителей может повлечь за собой воспаление дыхательных путей и развитие астмы.

У некоторых людей астма может быть вызвана физическими нагрузками, особенно в холодную или сухую погоду.

Когда может начаться астма

Большинство случаев астмы диагностируются у детей до 5 лет.

Подростковый возраст: Гормональные изменения и повышенная физическая активность могут способствовать развитию астмы у подростков.

Взрослый возраст: Астма может развиться у взрослых из-за воздействия профессиональных факторов, таких как химические вещества или пыль, а также из-за длительного курения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, при каких болезнях может появляться удушье.

