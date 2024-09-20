Что может вызвать онемение рук: распространенные причины

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Кречмаровская Наталия
Если вы всю ночь спали на одной стороне, а утром ощущаете онемение в руке – это понятно. А вот если онемение появилось без видимых оснований или сопровождается другими симптомами, следует выяснить причину.
Иллюстративное фото
Причин чему немеют руки, может быть много, портал "Комментарии" рассказывает о самых распространенных:
Недостаток витаминов и минералов: дефицит калия и магния может вызвать онемение, а нехватка витамина В12 – покалывание. Другие симптомы дефицита B12: усталость, желтая кожа, проблемы с ходьбой, галлюцинации.
Лекарство: некоторые антисептические препараты, антибиотики, препараты для сердца и артериального давления могут вызвать онемение.
Ущемление нервов: межпозвонковые диски могут оказывать давление на нервные окончания, вызывая онемение, слабость, боль в руках и ногах.
Болезнь Рейно: заболевание, при котором кровеносные сосуды сужаются, препятствуя попаданию достаточного количества крови в руки и ноги. Симптомы: онемения, холодные, бледные и болезненные руки.
Синдром запястного канала: неврологическое заболевание, возникающее из-за сдавления срединного нерва между костями, связкой и сухожилиями мышц запястья. Причина: повторяющиеся действия, например работа на клавиатуре.
Диабет: высокий уровень сахара в крови может привести к диабетической невропатии, что вызывает онемение рук и ног.
Заболевание щитовидной железы: гипотиреоз может повреждать нервы и вызывать онемение.
Фибромиалгия: состояние, вызывающее усталость и мышечные боли, онемение и покалывание в руках, ногах, лице. Остальные симптомы: депрессия, проблемы с концентрацией и сном, головные боли, боль в животе.
Волчанка: аутоиммунное заболевание, вызывающее воспаление во многих органах и тканях. Симптомы: сыпь, усталость, чувствительность к солнцу, головные боли.
Как избежать онемения из-за передавливания или ущемления нерва во сне?
Избегайте сна в позе эмбриона, чтобы не давить на нервы и не вызывать онемения. Заправляйте одеяла плотно, чтобы труднее было переворачиваться и сворачиваться калачиком. Если спите на животе, держите руки по бокам, а не под телом во избежание давления. Спите с руками вдоль боков, а не над головой, чтобы не нарушать кровообращение. Не кладите руки под подушку во избежание давления на запястье или локти.
Если вы не можете найти очевидную причину своих ощущений, следует обратиться к врачу. Особенно важно это сделать, если онемение длится несколько дней или после травмы.
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