Что может нанести непоправимый вред здоровью: ученые призывают всех быть осторожными

В составе духов могут быть опасные вещества, которые способны вызвать аллергию, головную боль и даже нарушение гормонального баланса.

Духи. Фото из открытых источников

Исследователи обнаружили, что духи могут содержать вещества, которые могут вызвать многочисленные проблемы со здоровьем. Эти химические вещества включают парабены и фенолы, которые используются для продления срока годности аромата, а также фталаты. Это химическое вещество связывают с болезнями сердца, гипертонией и проблемами с беременностью и преждевременными родами.

Доктор наук Джон Микер рассказал, что флататы помогают лосьонам и другим косметическим средствам прилипать к коже и проникать в нее. В ароматизаторах фталаты используются как растворители и стабилизаторы.

Некоторые фталаты, а также парабены и фенолы являются эндокринными разрушителями, которые могут влиять на уровень гормонов, вырабатываемых эндокринной системой организма. Эти гормоны контролируют важные процессы, такие как рост и фертильность.

В исследовании 2021 года обнаружили, что флататы могут нанести вред нервной и репродуктивной системе.

Контакт с фталатами связан с проблемами со здоровьем для людей любого возраста, но самое чувствительное время для воздействия фталатов — во время внутриутробного развития.

Духи содержат эфирные масла, синтетические ароматизаторы и спирты, которые могут вызвать высыпания, зуд, покраснение или даже отек.

Некоторые люди чувствительны к запахам и могут испытывать мигрень, тошноту или головокружение от сильных ароматов.

Невозможно узнать, сколько фталатов или других химических веществ содержится в духах.

Если указаны парабены, то эти химические вещества обычно отображаются на этикетках как метилпарабен (MP), бутилпарабен (BP), этилпарабен (EP) или пропилпарабен (PP).

Фталаты обозначают словом "фталат". Другие названия могут содержать акронимы, в частности DEHP, DBP, BBP или DEP.

Также фталаты имеют очень короткий период полураспада, то есть время, которое они проводят в организме, относительно короткое.

Тело может очень быстро избавиться от этих химических веществ в течение дня или меньше, и они не накапливаются.

Чтобы уменьшить риски, выбирайте гипоаллергенные, натуральные или органические духи, избегайте сильных ароматов в закрытых помещениях и не наносите духи на раздраженную кожу.

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