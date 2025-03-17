Человек может умереть через 5 дней: в Украине свирепствует опасный грипп

По данным Министерства здравоохранения, уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Украине демонстрирует тенденцию к снижению. В то же время, ситуация остается сложной, об этом в эфире 24 канала сообщил доктор медицинских наук, иммунолог Андрей Волянский.

Грипп в Украине

По его словам, текущий эпидемиологический сезон крайне сложный. В Украине доминирует вирус гриппа А, в том числе пандемический штамм H1N1 и вариант H2N3. Последние две недели отметились резким ростом случаев гриппа B (линия Victoria), который в настоящее время составляет около 100% случаев этой категории.

Несмотря на то, что все эти штаммы соответствуют вакцинным, течение болезни в этом сезоне тяжелее, а уровень летальности значительно повысился. Если обычно смертность от гриппа составляет около 0,1%, то в текущем сезоне она достигла 2%.

Волянский назвал основные причины тяжелого течения заболеваний. Среди них, например, низкий уровень охвата вакцинацией в Украине (менее 1% населения) и запаздывание за медицинской помощью.

"Грипп имеет характерный признак – быстро спускается в легкие. Человек может умереть на 5 – 6 день с начала заболевания. Кроме того, проблема заключается в нерешительности врачей, которые не всегда назначают специфические препараты против гриппа. Из-за этого возникают тяжелые случаи течения болезни и осложнения, в частности, бактериальная пневмония", – подчеркнул терапевт.

По официальным данным Минздрава, в период с 5 по 11 марта наблюдалось снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ, а смертельные случаи за этот период не зафиксированы. Однако эпидемический порог превышен в Житомирской, Волынской и Закарпатской областях.

Число случаев COVID-19 существенно уменьшилось по сравнению с прошлым годом. Если в 2023 году наблюдалось одновременное распространение гриппа и коронавируса, то положительные образцы на COVID-19 составляют лишь 5-6%, тогда как грипп или риновирус фиксируется в более чем 10% случаев.

При этом иммунолог назвал главные симптомы COVID-19. Среди них – слабость, усталость, незначительное повышение температуры, локальные симптомы (кашель, насморк).

А вот симптомы гриппа таковы: сильная интоксикация, выраженная слабость, головные и мышечные боли, значительное повышение температуры (от 38°С и выше).

Врачи рекомендуют не пренебрегать быстрыми тестами на выявление гриппа и COVID-19 для своевременной диагностики.

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