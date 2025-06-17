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Болезненные и нетипичные симптомы нового штамма Covid: что указывает на развитие болезни

Врачи назвали нетипичные симптомы развития нового штамма Covid

сегодня, 12:59
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Кречмаровская Наталия

Новый штамм Covid Nimbus Covid (NB.1.8.1) сейчас быстро распространяется по миру. Всемирная организация здравоохранения предоставила статус нового вида ковида как такого, который находится на контроле.

Болезненные и нетипичные симптомы нового штамма Covid: что указывает на развитие болезни

COVID-19. Иллюстративное фото

Врачи в Великобритании назвали симптомы, возникающие при заболевании. Характерный симптом — сильная боль в горле, известная как “ощущение лезвия бритвы”, пишет издание Independent. Это вызывает резкую колющую боль во время глотания, часто в задней части горла. Врачи отмечают, что отдых, жидкость и обезболивающие — лучшие средства от болевого симптома.

Среди других симптомов  постоянная усталость, легкий кашель, лихорадка, боли в мышцах и заложенность носа. Некоторые также испытывают проблемы с пищеварением, такие как тошнота или диарея, что не всегда типично для вариантов Covid.

В ВОЗ отметили, что сейчас одобренные вакцины также эффективны против этого нового варианта. При этом подчеркивают: пока не подтверждено, что новый штамм приводит к более тяжелому течению заболевания, чем уже известные варианты.

Количество инфицированных новым штаммом пока немного, однако, по данным ученых, его доля во всех случаях Covid растет.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что туберкулез поражает легкие, однако может распространяться и на другие органы. Отмечается, что туберкулез подвергается лечению, однако его эффективность зависит, как быстро инфекция была обнаружена.

Специалисты называют главные симптомы, характеризующие инфицирование. Чаще туберкулез поражает легкие, поэтому и симптомы связаны с дыхательной системой.

Главная угроза в том, что указанные симптомы проявляются постепенно и часто люди просто не обращают на них внимания на ранних стадиях болезни.




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Источник: https://www.independent.co.uk/news/health/covid-variant-nimbus-symptom-sore-throat-razor-blade-b2770668.html
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