Болезненные и нетипичные симптомы нового штамма Covid: что указывает на развитие болезни

Новый штамм Covid Nimbus Covid (NB.1.8.1) сейчас быстро распространяется по миру. Всемирная организация здравоохранения предоставила статус нового вида ковида как такого, который находится на контроле.

COVID-19. Иллюстративное фото

Врачи в Великобритании назвали симптомы, возникающие при заболевании. Характерный симптом — сильная боль в горле, известная как “ощущение лезвия бритвы”, пишет издание Independent. Это вызывает резкую колющую боль во время глотания, часто в задней части горла. Врачи отмечают, что отдых, жидкость и обезболивающие — лучшие средства от болевого симптома.

Среди других симптомов постоянная усталость, легкий кашель, лихорадка, боли в мышцах и заложенность носа. Некоторые также испытывают проблемы с пищеварением, такие как тошнота или диарея, что не всегда типично для вариантов Covid.

В ВОЗ отметили, что сейчас одобренные вакцины также эффективны против этого нового варианта. При этом подчеркивают: пока не подтверждено, что новый штамм приводит к более тяжелому течению заболевания, чем уже известные варианты.

Количество инфицированных новым штаммом пока немного, однако, по данным ученых, его доля во всех случаях Covid растет.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что туберкулез поражает легкие, однако может распространяться и на другие органы. Отмечается, что туберкулез подвергается лечению, однако его эффективность зависит, как быстро инфекция была обнаружена.

Специалисты называют главные симптомы, характеризующие инфицирование. Чаще туберкулез поражает легкие, поэтому и симптомы связаны с дыхательной системой.

Главная угроза в том, что указанные симптомы проявляются постепенно и часто люди просто не обращают на них внимания на ранних стадиях болезни.



