Американка из-за прыща получила паралич лица: что произошло

При появлении прыща на лице возникает соблазн немедленно выдавать его, однако это может быть чрезвычайно опасно. И проблема не только в шрамах, которые могут остаться, но и в инфекциях.

Прыщ. Иллюстративное фото

Дерматологи предупреждают, что в некоторых случаях выдавливание прыщей может даже привести к параличу лица или борьбе с тяжелой инфекцией. Это связано с тем, что люди прикасаются к участку лица, известному как "треугольник опасности", расположенному от внутренних уголков глаз, вдоль переносицы, к уголкам рта и верхней губы, пишет издание Daily mail.

Специалисты объясняют, что кровеносные сосуды в этой зоне оттекают назад к голове и соединяются с мозгом. Инфекции там могут привести к потере зрения, постоянному параличу или даже – теоретически – смерти.

Одна американка, как пишет издание, попала в больницу и получила паралич лица после попытки выдавить прыщ ногтями чуть ниже левой ноздри. Лиш Мари рассказала, как в течение нескольких часов левая сторона ее лица настолько опухла, что когда она пыталась улыбнуться, появилась боль и только другой угол ее рта поднимался в улыбке. После лечения она пришла в себя только через три дня. Врачи отмечают, что выдавливание прыщей в указанной зоне опасно, поскольку "в этой области нет клапанного механизма, предотвращающего ретроградный кровоток".

"Если бактерии из инфицированного прыща попадают в эти вены, они могут достичь мозга и вызвать серьезные инфекции, такие как септический тромбоз кавернозного синуса, что может привести к потере зрения, инсульту, параличу или даже смерти", — пишет издание.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какие продукты приводят к постоянной усталости.



