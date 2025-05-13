Женщина похудела на 230 килограммов: как она выглядит сегодня (ФОТО)

Кристина Филлипс в 22 года весила более 320 килограммов и практически потеряла контроль над собственным телом и жизнью. Она почти не могла двигаться, а простые ежедневные дела, как поход в ванную или подняться с кровати превратились в испытания. Однако сегодня ее почти невозможно узнать. Женщина похудела на 230 килограмм.

Кристина Филлипс до и после похудения. Фото: instagram.com/zombieboo4

В 2012 году у Кристины Филлипс возникли большие трудности с переездом, что заставило ее обратиться за помощью. Ключевой точкой перемен стало решение Кристины принять участие в реалити-шоу "My 600-lb Life", которое показывает борьбу людей с тяжелым ожирением.

При участии в шоу она радикально изменила свой образ жизни. Кристина выбрала здоровое питание, регулярные физические нагрузки и психологическую поддержку. В итоге ей разрешили сделать бариатрическую операцию, уменьшившую желудок. К концу сезона женщина похудела более чем на 230 килограммов и весила невероятные 90 килограммов.

"Раньше я не могла пройти и двух метров, не чувствуя, что умру. Теперь я могу сделать почти все, о чем мечтала", – рассказала Кристина в интервью People.

Кристина Филлипс до и после похудения. Фото: instagram.com/zombieboo4

Теперь Кристина активно делится своей историей в Instagram, вдохновляя других бороться с собой. Сегодня она мать четырех детей и не перестает напоминать своим подписчикам, что изменения возможны.

"Я гораздо счастливее сейчас. Я могу просыпаться утром и вставать с кровати, не чувствуя, что умру, и я благодарю Бога за это каждое утро", — говорит Кристина.

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