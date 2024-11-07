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Здоровые перекусы на работе: как не тянуться за печеньем и пирожными

Иногда на обед нет времени, а утолить голод хочется, желательно без вреда для здоровья

сегодня, 14:08
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Недилько Ксения

Перекусы на работе — неотъемлемая часть нашего рабочего дня, особенно когда график плотный и времени на полноценный обед нет. Вместо того чтобы тянуться к автоматам с печеньем или сладостями, лучше выбрать здоровые перекусы, которые помогут поддерживать энергию и сосредоточенность. Вот топ-10 здоровых перекусов на работе:

Здоровые перекусы на работе: как не тянуться за печеньем и пирожными

Иллюстративное фото

1. Орехи и семена

Орехи и семена, такие как миндаль, грецкие крехи, кешью и тыквенные семечки, богаты белком, клетчаткой и здоровыми жирами. Они помогают утолить голод и поддерживать энергию на протяжении всего дня.

2. Фрукты

Свежие фрукты, такие как яблоки, бананы, груши или ягоды, являются отличным источником витаминов и антиоксидантов. Они легки в транспортировке и могут быстро утолить голод.

3. Йогурт

Греческий йогурт или натуральный йогурт — отличные источники белка и пробиотиков, которые полезны для пищеварения. Вы можете добавить в йогурт свежие фрукты или немного мёда для разнообразия вкуса.

4. Овощные палочки с хумусом

Морковь, сельдерей, огурцы и перец — отличные варианты для овощных палочек. Подача их с хумусом добавит белка и здоровых жиров, делая перекус более питательным и вкусным.

5. Сухофрукты

Сухофрукты, такие как курага, изюм или чернослив, содержат природный сахар и могут быть отличным источником энергии. Однако стоит помнить, что они довольно калорийны, поэтому лучше употреблять их в меру.

6. Тёмный шоколад

Несколько кусочков тёмного шоколада с высоким содержанием какао (70% и выше) могут утолить тягу к сладкому и подарить заряд бодрости благодаря антиоксидантам. Только всегда в составе проверяйте количество сахара.

7. Попкорн

Попкорн — отличный низкокалорийный перекус, если его приготовить без масла и соли. Он богат клетчаткой и помогает почувствовать насыщение.

8. Смузи

Фруктовые или овощные смузи — отличный способ получить витаминную подпитку. Добавьте к ним йогурт или ореховое молоко, чтобы увеличить содержание белка.

9. Творог

Творог — богатый белком продукт, который можно употреблять самостоятельно или с добавлением фруктов, ягод или меда для вкуса.

10. Авокадо

Авокадо содержит здоровые жиры, витамины и минералы. Можно просто нарезать его и добавить немного соли и перца для вкуса, или сделать тосты с авокадо и цельнозерновым хлебом.

Эти здоровые перекусы помогут вам поддерживать энергию и продуктивность на работе, не нарушая правильного питания. Заботьтесь о своем здоровье и выбирайте полезные продукты!



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